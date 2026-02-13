La polémica y viral reacción de Vinícius al Atlético 4-0 Barcelona

Mientras el Atlético de Madrid goleaba 4 a 0 al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, Vinícius Júnior asistía a un evento en Madrid junto a algunas celebridades como Ibai Llanos u Omar Montes. Un video difundido del evento captó el momento en que el streamer le susurra el resultado al brasileño, cuya reacción no tardó en hacerse viral

La imagen más viral de las semifinales de Copa del Rey no ocurrió en el Estadio Metropolitano ni en un vestuario, sino bajo luces moradas y rosas, con música alta y ambiente distendido. Allí estaba Vinícius Júnior, aparentemente ajeno a lo que estaba sucediendo en el encuentro entre Atlético de Madrid y FC Barcelona.

El brasileño acudió a un acto promocional organizado por Nike en Madrid, compartiendo escenario con diversas celebridades como el streamer Ibai Llanos o el cantante Omar Montes. Lo que parecía una aparición más dentro de su agenda pública terminó convirtiéndose en uno de los momentos virales de la semana tras finalizar el partido.

La viral reacción

En un clip difundido por la plataforma deportiva Post United, se observa a Ibai acercarse al oído del futbolista del Real Madrid y susurrarle el resultado del partido. El abultado 4 a 0 favorable al conjunto rojiblanco.

La reacción fue inmediata. Ojos muy abiertos, gesto de incredulidad, manos agitándose como buscando confirmar lo que acababa de escuchar. No hubo palabras, pero la expresión lo dijo todo. La escena, captada en pocos segundos, corrió como la pólvora a través de las redes sociales en cuestión de minutos.

El impacto del marcador explica buena parte de la sorpresa. No fue solo una derrota del Barça, sino una goleada rotunda en el primer asalto de la eliminatoria. En un cruce que se esperaba equilibrado, el equipo de Diego Simeone impuso una autoridad incontestable durante la primera mitad con una estelar actuación de Antoine Griezmann.

Rivalidad que traspasa el césped

La escena también alimentó la eterna rivalidad entre Madrid y Barcelona. En el fútbol español, cada resultado del máximo adversario se sigue con lupa desde el otro lado. Y aunque la reacción de Vinícius pareció espontánea, muchos la interpretaron dentro de ese contexto competitivo permanente.

Hay además un matiz añadido: el Real Madrid había quedado eliminado previamente en esta misma edición copera ante el Albacete Balompié, un rival de Segunda división. Ese antecedente dio un punto extra de ironía al momento viral, que fue leído como mezcla de sorpresa genuina y morbo futbolero.

En cualquier caso, el episodio no pasó de una anécdota captada en un evento social. Vinícius no realizó declaraciones públicas sobre el partido ni sobre el resultado. Sin embargo, en la era digital, un gesto basta para generar conversación.

El poder de un instante

La goleada del Atlético ya era noticia por sí misma. Pero el fútbol actual no se limita a los noventa minutos. Las reacciones, los gestos y los vídeos fuera del estadio forman parte del ecosistema mediático que rodea a los grandes clubes.

La expresión de Vinícius se convirtió en uno de esos instantes que condensan rivalidad, sorpresa y espectáculo. Un momento fugaz que resume cómo, incluso lejos del terreno de juego, el fútbol sigue marcando la agenda.

Con la vuelta todavía pendiente, el 4-0 ya dejó imágenes potentes, entre ellas, la reacción del extremo brasileño se ganó su propio espacio en la conversación digital del postpartido, aumentando la rivalidad de 'El Clásico' español.