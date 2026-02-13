Todo lo que debes saber sobre La Velada del Año VI de Ibai Llanos

La Velada del Año que organiza año tras año Ibai Llanos se aproxima en el calendario y las especulaciones sobre un evento que apunta a ser histórico y batir récords relacionan a la ciudad de Sevilla otra edición más con el stream más visto del mundo

Uno de los eventos más esperados año tras año en el último lustro es la Velada de Ibai Llanos; el streamer natural de Bilbao ya tiene todo cerrado de cara a la próxima edición que tantos seguidores esperan. Esta será la sexta edición del evento de creadores de contenidos más famoso y seguido en todo el mundo. En él, varios streamers aficionados al boxeo se preparan durante meses para saltar al ring en un estadio repleto de miles de personas y con millones de personas siguiendo la retransmisión en directo en todo el mundo.

La velada con más combates de la historia

Desde hace una semana, Ibai Llanos ya va calentando el ambiente por sus redes sociales de cara a la gran cita que tanta expectación tiene y que suele superarse año tras año. Esta será la edición con más combates de la historia. Hasta 10 combates que superan los 7 de la edición pasada que se celebró en La Cartuja. El streamer recalca que hay todo tipo de combates, incluso algunos con rencillas personales entre los dos contrincantes. “No he podido dejar ningún combate fuera”, dijo el streamer.

Además, este año hay una nueva novedad en uno de esos diez combates. Durante las cinco ediciones anteriores hemos visto combates entre culturistas, o incluso un “rey de pista” donde diez boxeadores iban rotando sobre el ring para luchar todos uno tras otro hasta que solo quedara uno en pie. Pero en esta nueva edición se verá un combate de 2 VS 2, algo que no se veía desde la edición de 2024 entre las españolas Zeling y Nissaxter y las mexicanas, vencedoras, Alana y Amablitz.

Cantantes o actores peleando en directo

Desde la edición de 2023, en la velada del año III, no participan boxeadores ajenos al mundo del stream. Abrham Mateo ganó su pelea ante Ampeter, siendo así el último personaje público alejado de las plataformas de stream que protagonizó un combate en la Velada. Sin embargo, este año se vienen muchas sorpresas respecto a los participantes de la edición. Ibai Llanos ha anunciado en su perfil de Instagram que habrá algún que otro personaje público.

Sevilla se postula como candidata para La Velada del Año VI

La fecha, aunque no es oficial, se está acercando y los rumores empiezan a copar las redes sociales para saber cuanto antes cuál será el lugar del evento y los participantes. Todo apunta a que será el fin de semana del 26 de julio. Desde algunos perfiles X incluso destacan que el evento se celebrará de nuevo en el estadio de La Cartuja, que ese fin de semana justamente no tiene anunciado ningún evento por el momento en su web. Otros de los rumores que más fuerza han cogido en RRSS ha sido el combate que podría enfrentar a dos de los streamers más famosos y conocidos de España: TheGrefg e IlloJuan.

Para conocer todos los datos definitivos y oficiales del evento, tendremos que esperar hasta el 9 de marzo, día en el que Ibai Llanos, junto a todos los boxeadores presentes, mostrarán de forma oficial el evento y las entradas para los aficionados saldrán a la venta. Hasta el momento, Ibai Llanos irá soltando píldoras de información que harán más amena la espera. La realidad es que la ciudad Sevilla se posiciona como una de las grandes favoritas para acoger uno de los eventos más importantes a nivel nacional.