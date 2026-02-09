Los mejores memes de la Super Bowl 2026

La Super Bowl LX, además de una gran victoria de los Seattle Seahawks, dejó un buen número de memes sobre lo sucedido en el partido

Como cada año, la Super Bowl ha sido uno de los eventos deportivos del año y con todos los focos mundiales en torno a ella, ha dejado multitud de historias destacadas, algunas graciosas, otras algo menos, pero que reflejan a la perfección lo vivido en San Francisco entre Seattle Seahawks y New England Patriots.

El nivel del partido

Para ser una Super Bowl, la contundente victoria de los Seahawks ha dejado muchos comentarios al respecto, especialmente debido a que de un partido por el título se espera que haya lucha hasta el final, emoción y una igualdad latente, algo que no cumplió tras lo visto en Santa Clara. De hecho, la comparación con lo visto en 2015, cuando la intercepción de Malcolm Butler en el último segundo dio el partido a los Patriots. De hecho, el escaso nivel ha hecho que se compare el nivel de esta SB LX con el de un 'Thursday Night Football', que suele ser de los partidos más flojos de cada semana.

Un espontáneo...y un jugador placándolo

Otra de las imágenes de la noche llegó por culpa de un espontáneo, pues después de salir corriendo escapando de la seguridad del Levi´s Stadium, se encontró con un obstáculo inesperado, el del jugador de los Patriots Kyle Williams, que salió a 'placarlo', cortando su avance por el emparrillado. En ese momento de los Mike Vrabel pasaban por un momento tenso y no estaban para bromas ni retrasos.

No fue el día de Drake Maye

Drake Maye llegaba a esta Super Bowl después de ser uno de los mejores QB del año, quedando apenas a un voto de Matt Stafford en la pugna por el MVP. No obstante, en el partido clave no tuvo su día. Su línea le abandonó por completo y durante todo el duelo vio como la brutal defensa de Seattle le pasaba por encima una vez tras otra.

Todo sobre Bad Bunny

El espectáculo del descanso de Bad Bunny es uno de los mejores de los últimos años en la Super Bowl, pero también, como todos los años, es un gran caladero de memes. En este caso el volumen de la actuación, los múltiples bailes o la misma performance en sí misma del boricua, han dejado muchos comentarios. De hecho, lo que más llamó la atención fue el movimiento de los arbustos en el despliegue del escenario, pues eran personas vestidas con este extraño atuendo.