Los símbolos y mensajes ocultos de Bad Bunny en su espectáculo del intermedio de la Super Bowl LX

El puertorriqueño llamó a un trato igualitario, dejó un mensaje al presidente Donald Trump y cargó contra el ICE durante su show en el intermedio de la Super Bowl entre los Seahawks y los Patriots

Nadie dudaba durante la previa de la Super Bowl LX que Bad Bunny iba a aprovechar la oportunidad que se le presentaba durante el espectáculo del intermedio. El ‘Conejo malo’ fue más malo que nunca y no dejó pasar el momento para lanzar una batería de mensajes políticos, como ya hiciera una semana antes, tras coronarse como el Mejor disco del año con ‘Debí tirar más fotos’.

El puertorriqueño llamó a un trato igualitario, dejó un mensaje para Donald Trump y cargó contra el ICE con rotundidad, aunque solicitándolo desde el amor. Un mensaje reivindicativo durante la madrugada española del domingo al lunes que ha servido para hacer historia en el medio tiempo de la Super Bowl; un cuarto de hora que Bad Bunny exprimió al máximo, cantándolo casi de manera íntegra en español.

Sólo una aparición estelar de Lady Gaga con su ‘Diu with a smile’ rompió ligeramente el espectáculo hispanohablante, aunque la cantante también se pronunció ante millones de personas “por la cultura y por todos los inmigrantes: así es como nos unimos”.

Y es que mensajes, detalles y símbolos hubo muchos y variados. Por ejemplo, que el vestido de Lady Gaga fuera un diseñador latino Raúl López, mientras que el traje blanco de Bad Bunny con guiños al fútbol americano era obra de Zara, marca española.

La Super Bowl LX, la gran fiesta de América Latina

Bad Bunny consiguió convertir el intermedio de la Super Bowl LX en una gran fiesta de América Latina que contó, también, con la presencia de Ricky Martin, quien echó una mano al puertorriqueño entonando el ‘Lo que le pasó a Hawaii’.

"Dios bendiga a América, seas Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Cuba, república Dominicana, Jamaica, Haití, Las Antillas, Estados Unidos, Canadá y, sobre todo, mi barrio, Puerto Rico", entonaba un Bad Bunny enfurecido mientras estampaba una bola contra el césped con rabia y daba paso a la traca final.

En definitiva, un show con el que Bad Bunny cumplió un sueño, al verse en mitad de ese Levi’s Stadium, que eclipsó al partido en sí, pasando los Seahawks por encima de los Patriots. Los Seattle Seahawks se han tomado la revancha 11 años después de que perder aquella mítica Super Bowl ante los Patriots de Tom Brady, ganando en San Francisco con una superioridad altísima, gracias a una defensa que entra directa en la historia.