Identificado y propuesto para sanción el autor del acto racista contra Vinícius en el Carlos Belmonte

La Policía Nacional ha identificado al espectador que lanzó una piel de plátano a Vinícius Júnior durante el partido de Copa del Rey entre el Albacete Balompié y el Real Madrid, un gesto calificado oficialmente como “un claro signo de racismo”. El individuo ha sido propuesto para sanción administrativa conforme a la ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte

La Policía Nacional ha confirmado la identificación del aficionado que protagonizó un acto racista contra Vinícius Júnior durante el encuentro de Copa del Rey disputado el pasado 14 de enero entre el Albacete y el Real Madrid, celebrado en el Estadio Carlos Belmonte.

El suceso tuvo lugar durante un lance del juego, cuando un espectador situado en la tribuna arrojó una piel de plátano al futbolista brasileño del Real Madrid. Según la nota oficial emitida por la Policía, esta acción fue interpretada como “un claro signo de racismo contra el deportista”, activándose de inmediato los mecanismos de identificación previstos en este tipo de situaciones. Aunque el incidente no provocó la suspensión del partido, sí generó una fuerte condena pública en las horas posteriores.

Identificación gracias al dispositivo de seguridad

Según ha informado la Policía Nacional en su nota de prensa, la identificación del autor ha sido posible “gracias a los medios técnicos y al dispositivo de seguridad establecido” con motivo del encuentro. El trabajo coordinado de los agentes permitió localizar plenamente al espectador responsable semanas después de los hechos.

Una vez identificado, el aficionado ha sido propuesto para sanción administrativa en aplicación de la Ley 19/2007, normativa específica destinada a combatir conductas violentas, racistas o intolerantes en el ámbito deportivo.

El marco legal y las posibles sanciones

La Ley 19/2007, de 11 de julio, establece un régimen sancionador amplio que contempla tanto multas económicas como otras medidas accesorias, como la prohibición de acceso a recintos deportivos. En función de la gravedad de los hechos, las sanciones pueden clasificarse en tres niveles:

Infracciones leves : multas de 150 a 3.000 euros.

: multas de 150 a 3.000 euros. Infracciones graves : multas de 3.000,01 a 60.000 euros.

: multas de 3.000,01 a 60.000 euros. Infracciones muy graves: multas de 60.000,01 a 650.000 euros, además de posibles inhabilitaciones.

Será ahora la autoridad competente la que determine el grado de la infracción y la sanción concreta que corresponde al autor del lanzamiento de la piel de plátano.

La reacción del Albacete Balompié

El Albacete reaccionó con rapidez tras el incidente. Al día siguiente del partido, el club emitió un comunicado en el que solicitaba la “cooperación” de instituciones y aficionados para recopilar cualquier información o imagen que ayudara a identificar al responsable del acto.

En ese mismo escrito, la entidad manchega fue contundente al asegurar que, más allá de las sanciones administrativas que pudieran imponerse, adoptaría “todas las medidas disciplinarias que estén a su alcance” para evitar que la persona responsable vuelva a acceder al estadio Carlos Belmonte.

Un nuevo episodio en una problemática persistente

El caso se suma a una larga lista de episodios racistas sufridos por Vinícius Júnior en los estadios españoles en los últimos años. Cada nuevo incidente refuerza la presión social e institucional para aplicar con rigor la legislación vigente y erradicar este tipo de comportamientos del fútbol.

La identificación y propuesta de sanción del autor del lanzamiento supone un paso más en esa dirección, aunque el debate sobre la efectividad de las medidas y la necesidad de mayor contundencia sigue muy presente en el entorno del deporte profesional.

Con el procedimiento administrativo ya en marcha, el foco queda ahora en la resolución final y en el mensaje que se envíe desde las instituciones: tolerancia cero ante cualquier manifestación de racismo en los campos de fútbol.