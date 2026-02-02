Mercado de fichajes de invierno, cierre hoy en directo | Altas, bajas y últimos movimientos en vivo

Sigue en directo el último día del mercado de fichajes invernal en ESTADIO Deportivo con los movimientos de todos los equipos

Desde ESTADIO Deportivo te contaremos minuto a minuto todos los movimientos que se den de aquí hasta el cierre de mercado tan apasionante que se avecina.

Últimos detalles para que se cierre el fichaje de Kanté por el Fenerbahçe

El delantero marroquí del Fenerbahçe podría tener las horas contadas en el club turco una vez que se ultime la salida de Karim Benzema

Millonada por Jeremy Jacquet. El futbolista del Rennes llegará al Liverpool por una operación cercana a los 70 millones de euros

El fichaje hasta 2030 de Álvaro Fidalgo ya es oficial: los detalles de la operación

El Chelsea rompe la cesión de Sarr en el Estrasburgo y vuelve al equipo londinense

Tras Lookman, el Atlético de Madrid llega a un acuerdo con Marcos Leonardo y aprieta por un centrocampista

El astro portugués tendría problemas con la dirección deportiva de su club según afirma 'A Bola'

El mercado de fichajes de invierno vive sus momentos más intensos en LALIGA, con apenas unas horas por delante antes de que se baje definitivamente el telón. Los clubes españoles afrontan la última jornada con prisas, negociaciones contrarreloj y decisiones clave que marcarán el devenir del segundo tramo de la temporada. El cierre oficial está fijado para hoy a las 23:59 horas, un límite que concentra gran parte de la actividad en despachos y oficinas.

Aunque se trata de una ventana tradicionalmente más contenida que la estival, varios movimientos han logrado dinamizar el panorama. Operaciones como la llegada de Ademola Lookman al Atlético de Madrid, el fichaje de Álvaro Fidalgo por el Real Betis o la incorporación de Matías Vecino al Celta de Vigo han puesto emoción a un mercado caracterizado por la prudencia económica.

Fechas clave y contexto del mercado en España

En LaLiga, el periodo de traspasos invernales comenzó el 2 de enero de 2026 y concluirá este lunes 2 de febrero justo antes de la medianoche. Hasta ese momento, los equipos aún tienen margen para inscribir nuevos jugadores, cerrar cesiones estratégicas o ajustar sus plantillas con vistas a los objetivos deportivos.

Mientras entidades como Real Madrid y FC Barcelona parecen haber dado por finalizados sus movimientos, otros clubes continúan explorando el mercado. El Atlético de Madrid, por ejemplo, sigue activo tras las salidas de Gallagher y Raspadori, buscando piezas que encajen en el esquema de Diego Simeone.

El papel clave de las direcciones deportivas

El trabajo en los despachos es intenso. En el conjunto rojiblanco, el director deportivo Mateu Alemany mantiene conversaciones constantes con diferentes clubes para satisfacer las demandas del técnico argentino. Simeone ha sido claro en sus comparecencias públicas, subrayando la necesidad de refuerzos específicos que permitan competir al máximo nivel en la segunda mitad del curso.

Este escenario se repite en otros equipos, especialmente aquellos situados en la zona baja de la clasificación, donde cada incorporación puede suponer un salto cualitativo decisivo en la lucha por la permanencia.

Un cierre sincronizado con Europa

El final del mercado español coincide con el de las principales ligas del continente. Premier League, Serie A, Bundesliga y Ligue 1 cerrarán también el 2 de febrero, una extensión excepcional motivada por el hecho de que el día 1 cae en domingo. Esta sincronización facilita las negociaciones entre clubes europeos en las últimas horas.

Sin embargo, no todos los países comparten el mismo calendario. En Arabia Saudí, el mercado finaliza el 31 de enero, mientras que en ligas como las de Turquía, Suiza, Austria, Croacia o Polonia, el plazo se prolonga hasta bien entrado febrero. Esta diferencia abre oportunidades estratégicas, pero también reduce el riesgo de salidas inesperadas hacia otros mercados.

Expectación máxima hasta el último minuto

Con el reloj avanzando y la presión en aumento, se espera una jornada final cargada de anuncios oficiales, rumores y movimientos de última hora. Aficionados y medios seguirán cada novedad a través de redes sociales, retransmisiones en directo y programas especiales.

Cuando el mercado cierre definitivamente esta noche, se conocerán los últimos fichajes que podrían alterar el rumbo de la temporada. Hasta entonces, la incertidumbre y la emoción seguirán marcando el pulso del fútbol español.