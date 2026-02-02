El Aston Villa tantea a un Ferran Torres consagrado en el Barcelona de Flick

El gran momento de Ferran Torres no pasa desapercibido en Europa. Con goles, regularidad y un peso creciente en el ataque del FC Barcelona, el delantero valenciano ha despertado el interés del Aston Villa, aunque en el Camp Nou trabajan ya para asegurar su continuidad más allá de 2027

El Barcelona firmó en Elche una actuación de autoridad. Dominó el partido, generó una cascada de ocasiones y, pese a cierta falta de puntería en tramos del encuentro, terminó imponiendo su jerarquía para reforzar su liderato. En ese contexto de control casi absoluto, el foco mediático se posó en Lamine Yamal, líder creativo y desequilibrante. Sin embargo, el encuentro también sirvió para confirmar una realidad cada vez más asentada en la Ciudad Condal: Ferran Torres atraviesa el mejor momento de su carrera como azulgrana.

El delantero valenciano regresaba a la titularidad tras superar una leve lesión muscular y vivió un partido de contrastes. En el minuto 32, con empate en el marcador, desperdició una doble ocasión clara: primero estrelló el balón en el travesaño y, en el rechace, volvió a encontrarse con el palo. Lejos de venirse abajo, mantuvo la calma y la fe en su juego. Apenas siete minutos después, aprovechó un pase preciso de Frenkie de Jong para marcar el gol que inclinó el partido del lado blaugrana.

Números que lo colocan entre los grandes

Ese tanto en el Martínez Valero fue el decimosexto de Ferran Torres esta temporada y el duodécimo en Liga, cifras que lo sitúan como el máximo goleador del equipo de Hansi Flick en el presente curso. Por detrás aparecen nombres de peso como Raphinha y Lamine Yamal, con 13 goles, Lewandowski, con 12, o Rashford y Fermín, situados con 10 dianas. Una producción ofensiva que no es puntual: el pasado curso ya firmó 19 goles y su progresión ha sido constante.

El gol ante el Elche tuvo, además, un fuerte componente simbólico. Con él, Ferran alcanzó los 60 goles oficiales con la camiseta del Barça, igualando el registro de Johan Cruyff. El valenciano ha necesitado 187 partidos para llegar a esa cifra, muy cerca de los 180 encuentros que necesitó el neerlandés. Actualmente ocupa el puesto 44 en la lista histórica de goleadores del club y ya tiene a tiro a figuras como Marcial, Manchón o Chus Pereda. En la cima, a una distancia sideral, continúa Leo Messi, con 672 tantos.

Su impacto se extiende también a la Selección española. Ferran suma 23 goles en 52 partidos, lo que le ha permitido entrar en el ‘top-10’ histórico de goleadores, igualado con Alfredo Di Stéfano y Sergio Ramos. Un rendimiento que le asegura un papel protagonista de cara al próximo Mundial.

El interés del Aston Villa y la respuesta del Barça

El excelente momento del ‘Tiburón’ ha reactivado el radar de la Premier League. Según informó Sports Illustrated, el Aston Villa valora seriamente acudir al mercado para intentar su fichaje. El club inglés, dirigido por Unai Emery, considera que Ferran encajaría perfectamente en su proyecto por versatilidad, experiencia internacional y capacidad goleadora.

Pese a ese interés, el escenario en Barcelona es claro. Ferran Torres tiene contrato hasta junio de 2027 y su nombre figura entre las prioridades de la dirección deportiva encabezada por Deco. La idea del club es negociar una ampliación que refuerce su vínculo a largo plazo y blinde a un jugador que, con solo 25 años, se ha convertido en una pieza estructural del proyecto de Flick. Desde el entorno del futbolista transmiten tranquilidad: su foco está en el Barça y no se esperan obstáculos cuando ambas partes se sienten a negociar.

En un Barcelona que ha encontrado nuevas certezas ofensivas y que camina con paso firme en las competiciones, Ferran Torres ha dejado atrás la etiqueta de jugador irregular. Marca, insiste y responde en los momentos clave. Y mientras la Premier vuelve a llamar a la puerta, en el Camp Nou tienen claro que su ‘Tiburón’ es un activo estratégico que conviene proteger.