Culebrón Schlotterbeck: el central aprieta al Dortmund mientras Barcelona y Real Madrid esperan

El futuro de Nico Schlotterbeck en el Borussia Dortmund sigue abierto y vuelve a agitar el mercado de centrales. El FC Barcelona mantiene la vigilancia sobre el alemán, aunque su prioridad defensiva no está cerrada, mientras que el Real Madrid mide tiempos y estrategias ante una decisión que apunta al verano

El Barcelona sabe que acertar con su próximo referente defensivo será una decisión estructural. No una más. En ese proceso de cribado, algunos nombres ganan peso y otros lo pierden según contexto, edad, coste y proyección. Uno de los que ha visto enfriarse ligeramente su candidatura es Nico Schlotterbeck, aunque el club azulgrana no ha cerrado la puerta de forma definitiva a su fichaje.

El central alemán, de 26 años, atraviesa un momento clave de su carrera. Con contrato hasta 2027, su indefinición sobre una posible renovación empieza a generar inquietud en el Borussia Dortmund, que quiere evitar que su principal activo defensivo entre en la recta final de contrato sin una hoja de ruta clara.

El Dortmund quiere certezas, no espera eterna

En el Signal Iduna Park el mensaje es claro: resolver el futuro de Schlotterbeck cuanto antes. El club ha asumido desde hace tiempo su rol como desarrollador y vendedor de talento, pero necesita previsión para maximizar ingresos y planificar sustituciones. La actitud del jugador, prudente y sin compromisos públicos, ha alimentado la sensación de telenovela.

Según Sports Illustrated, el Barça sigue atento a la situación del internacional alemán, consciente de que el escenario podría cambiar si el Dortmund se ve obligado a negociar en verano. No obstante, en la dirección deportiva culé también pesan otros factores: el coste de la operación, la gran competencia y la necesidad de encontrar un perfil que encaje tanto deportiva como financieramente.

Una carrera europea con muchos aspirantes

Schlotterbeck no está solo en la agenda azulgrana. Todo lo contrario. Su nombre figura subrayado en varias oficinas de élite. El Bayern Múnich lo considera desde hace tiempo una opción natural para reforzar su defensa con talento nacional. El Real Madrid también lo tiene en su lista, en un contexto de renovación profunda de su zaga.

A esa pugna se han sumado dos gigantes de la Premier League: Liverpool y Manchester City, atentos a cualquier grieta que permita ‘pescar en el río revuelto’ de Dortmund.

El Real Madrid, con el foco cada vez más claro

En Chamartín el escenario es particular. La defensa blanca se prepara para cambios importantes y Schlotterbeck encaja en el perfil buscado: central en plena madurez, con experiencia internacional, jerarquía y margen competitivo inmediato. Su negativa a comprometerse más allá de 2027 ha sido interpretada como una oportunidad de mercado.

El Dortmund, consciente de la situación, ya ha fijado un precio de salida que ronda los 65 millones de euros. Una cifra elevada, pero asumible para los grandes clubes si el jugador se consolida como líder defensivo a corto plazo. En Madrid valoran, además, su capacidad para asumir responsabilidades desde el primer día, algo clave en un contexto de exigencia máxima.

El Barça, entre la vigilancia y la prudencia

En Barcelona, mientras tanto, el enfoque es más cauteloso. El club no descarta a Schlotterbeck, pero tampoco quiere precipitarse. Su perfil gusta, central zurdo, potente, con salida de balón y carácter competitivo, aunque la competencia y el coste obligan a priorizar. La sensación es que el Barça no liderará la carrera, pero tampoco desaparecerá de ella si el tablero se mueve a su favor.

El verano aparece como el momento decisivo. Si Schlotterbeck mantiene su postura y el Dortmund no logra atar su renovación, la presión del mercado aumentará. Bayern, Madrid, la Premier… todos jugarán sus cartas. Y el Barça, aunque hoy con menos protagonismo, seguirá observando.