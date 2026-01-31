Brahim Díaz, a la espera de Arbeloa mientras la Premier League toma nota

Brahim Díaz decidió quedarse en el Real Madrid el pasado verano para ganarse un sitio en un contexto de máxima competencia, pero su protagonismo ha ido menguando con el paso de los meses y ahora varios clubes de la Premier League siguen de cerca su situación ante un escenario que vuelve a abrir interrogantes

El pasado verano, Brahim Díaz optó por el camino más complejo. El internacional con Marruecos esquivó rumores, descartó posibles salidas y apostó por continuar en el Real Madrid, convencido de que podía encontrar su espacio pese a la competencia feroz en la plantilla. La llegada de Xabi Alonso al banquillo parecía abrirle una ventana de oportunidad.

Durante los primeros compases del curso, esa apuesta tuvo sentido. Brahim entró en la rotación, sumó minutos y dejó la sensación de que podía ser una pieza útil en distintos contextos. Sin embargo, con el paso de las semanas, su presencia en el equipo fue diluyéndose hasta quedar en un segundo plano difícil de ignorar.

Minutos que no llegan y un rol cada vez más residual

Los números reflejan con claridad el momento que atraviesa el atacante. A estas alturas de la temporada, Brahim acumula apenas 506 minutos oficiales y solo tres titularidades en LaLiga. Desde finales de septiembre, su participación ha descendido de forma notable, quedando relegado a apariciones puntuales y casi siempre desde el banquillo.

El cambio en el banquillo tampoco ha supuesto, por ahora, un punto de inflexión. Tras la salida de Xabi Alonso, el relevo lo asumió Álvaro Arbeloa, pero las primeras decisiones no han alterado la tendencia. Brahim ha tenido minutos ante el Villarreal en liga y frente al Benfica en la Champions League, aunque en ambos casos con participaciones muy breves.

El mensaje implícito es claro: por ahora, su rol sigue siendo secundario y no parece haber una apuesta firme por devolverlo al centro del proyecto a corto plazo.

La Premier League, siempre atenta

Con este contexto, no sorprende que el mercado vuelva a mirar hacia Brahim. Según informa TEAMtalk, varios clubes de la Premier League siguen de cerca la situación del internacional marroquí. En concreto, Tottenham Hotspur, Aston Villa y Newcastle United estarían encantados de explorar una posible incorporación.

De momento, no hay cifras ni ofertas concretas sobre la mesa. Se trata más de un interés latente de cara al próximo verano que de una operación inminente. Aun así, el simple hecho de que tres clubes de ese nivel sigan sus pasos confirma que el talento de Brahim no pasa desapercibido fuera de España.

Confianza interna, con algunos matices

En el Real Madrid siempre han transmitido confianza en el jugador. Brahim es valorado por su calidad técnica, su capacidad para jugar entre líneas y su versatilidad ofensiva. Sin embargo, el contexto actual introduce matices importantes. El posible regreso de Nico Paz, actualmente en el Como 1907, añade más competencia en una zona del campo ya saturada.

Ese escenario hace que una salida, que hasta hace poco parecía improbable, ya no se considere imposible. El club no tiene urgencias, pero tampoco cierra la puerta a movimientos si el encaje deportivo y económico resulta convincente.

Un contrato largo como factor clave

Otro elemento a tener en cuenta es su situación contractual. Aunque todavía no ha sido anunciada oficialmente por el club, en el entorno de Brahim se da por hecha una renovación que lo vincularía al Real Madrid hasta 2030. Un contrato largo que refuerza la posición del club en cualquier negociación y que dificulta una salida a bajo coste.

Para los clubes interesados, ese detalle es clave. No se trataría de una oportunidad de mercado sencilla, sino de una operación que exigiría una inversión relevante y el convencimiento de que Brahim puede asumir un rol importante desde el primer día.

Un verano que puede ser decisivo

Por ahora, Brahim sigue esperando. Espera más minutos, espera una señal clara del cuerpo técnico y espera comprobar si su apuesta por quedarse tiene recorrido real. Mientras tanto, la Premier observa con atención y prepara el terreno.

El Real Madrid, como casi siempre, será protagonista del mercado tanto por lo que compra como por lo que vende. Y Brahim Díaz, con talento contrastado, pero protagonismo limitado, se mueve en esa frontera incierta entre la oportunidad y la paciencia. El próximo verano puede marcar un punto de inflexión para él, y para un club que deberá decidir si su futuro pasa por insistir o por abrir la puerta a una salida.