La lesión de Courtois mantiene en vilo al Real Madrid

El portero del Real Madrid tuvo que retirarse en el descanso del partido contra el Manchester City por unas molestias en el abductor derecho. A la espera de pruebas, que serán mañana, existe preocupación de cara a los próximos partidos de los de Arbeloa, como el del Atlético de Madrid en el Bernabéu de este domingo

Thibaut Courtois fue la mala noticia en el triunfo del Real Madrid ante el Manchester City y el pase a cuartos de final de la UEFA Champions League. El portero belga tuvo que dejar el partido en el descanso, tras notar unas molestias en el abductor derecho, por lo que entró Lunin en su lugar, que hizo paradas de mérito a lo largo de la segunda parte. De esta manera, a las pruebas de que el meta de 33 años se haga pruebas que determinen la gravedad de su lesión, la preocupación es máxima dados los próximos compromisos que tienen los de Arbeloa.

Arbeloa lamenta la baja de Courtois y felicita la actuación de Lunin

Por su parte, Arbeloa, en la rueda de prensa posterior al encuentro contra el Manchester City, habló del motivo de la sustitución de Courtois y de su estado físico: "Courtois tenía unas molestias y él estaba queriendo seguir, pero creo que no era necesario correr ningún tipo de riesgo porque, como tú dices, tenemos en cuatro días otra final, un derbi importantísimo, un partido de muchísima dificultad y la suerte de también tener un gran portero como Lunin, que lo ha hecho francamente bien la segunda parte. Ha sido un seguro y desde aquí felicitarle, porque no es fácil lo que hace cada vez que tiene la oportunidad de defender la portería del Real Madrid". En este sentido, cabe recordar que el conjunto blanco recibirá este domingo al Atlético de Madrid en el Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Para ello, la presencia del portero belga es la gran incógnita en estos momentos, por lo que el ucraniano podría volver a escena y entrar en el once titular para el choque frente a los de Simeone.

Además, la importancia de Courtois en el Real Madrid es enorme, dadas sus actuaciones a lo largo de esta temporada. El belga está siendo uno de los jugadores más destacados de la temporada, salvando al equipo en muchos de los encuentros que ha disputado, excepto en los de Copa del Rey, que jugó Lunin. En este sentido, el ucraniano podría volver a la titularidad tras la eliminación contra el Albacete, del pasado 14 de enero, en el estreno de Arbeloa en el banquillo blanco. Tras el choque frente al Atlético de Madrid, quedaría esperar la evolucion del belga, ya que la semana que viene tiene lugar el parón de selecciones de marzo, clave para la recuperación del meta de 33 años.

Courtois, a la espera de los resultados de las pruebas

Courtois abandonó el Etihad en la noche de ayer respondiendo a la gran duda, si estará frente al Atlético de Madrid este domingo: "Veremos en las pruebas", apuntó el belga sobre unos resultados médicos que podrían ser en el día de mañana, día cuando se determine si el portero del Real Madrid tiene una lesión que le impida estar en el importante duelo de LaLiga EA Sports frente a los de Simeone.

Además, los de Arbeloa, tras el inminente parón de selecciones, tendrán un mes de abril cargado de partidos de alto nivel, sobre todo el más que posible ante el Bayern de Múnich en cuartos de final de la UEFA Champions League, que se disputará, el 7 o el 8, la ida, y el 14 o 15, la vuelta. Por otro lado, el conjunto blanco se verá las caras, en el campeonato doméstico, con el Mallorca en Son Moix, con el Girona y Alavés en el Bernabéu y con el Real Betis en La Cartuja.