Koundé calienta el Clásico: "Queremos ganar LaLiga con una victoria en el Clásico"

El Barcelona quiere sentenciar LaLiga en el Camp Nou ante el Real Madrid para poner fin a la lucha por el título

El Clásico podría sentenciar LaLiga. El Barcelona está a solo un empate ante el Real Madrid de proclamarse campeón de Primera división. El conjunto blaugrana está ante una oportunidad de oro para hacer sangre a un rival que agoniza para poner el broche de oro a una temporada buena en el Camp Nou. Koundé calienta el Clásico y avisa al Real Madrid de las intenciones del Barcelona: "Queremos ganar LaLiga con una victoria en el Clásico".

El zaguero, que ha respondido a las preguntas de los aficionados en el canal de Youtube del Barcelona, ha insistido en la idea de lograr ganar al Real Madrid para poner fin a la lucha por LaLiga: "Lo dejaremos todo sobre el césped del Spotify Camp Nou este domingo para ganar el clásico y LaLiga".

"Veo al equipo muy bien, muy enchufado. Todos tenemos muchas ganas de jugar el Clásico y, además, podemos ganar LaLiga con un empate, pero la victoria sería lo mejor. Hemos entrenando muy bien hoy y, personalmente, me siento bien. Estamos con mucha ilusión", ha valorado el zaguero francés que ha desgranado algunas claves del partido: "Conocemos sus fortalezas y, por lo tanto, debemos continuar jugando con nuestro ADN. Debemos saber volver atrás, pero la clave será presionar bien".

Koundé destaca a Vinícius como uno de los rivales más duros a los que se ha enfrentado

Aprovechando el enfrentamiento ante el Real Madrid, Koundé destacó a Vinícius como uno de los rivales más duros a los que se ha enfrentado. "Me he enfrentado a muy buenos extremos. Vinícius siempre es difícil. Es un gran jugador, veloz, que puede cambiar rápidamente de dirección. Leao también es difícil. Es rápido, fuerte y alto. Pero estoy preparado porque en los entrenamientos tengo compañeros de mucha calidad como Lamine Yamal o Pedri", subrayó el defensor del Barcelona.

Koundé, sobre el vestuario del Barcelona: "Dependiendo de mi humor me siento con unos o con otros"

En otro orden de cosas y apartando el foco de el Clásico, el francés también ha hablado sobre los compañeros con los que tiene una mejor relación: "Me llevo muy bien con Olmo, Eric (García), Pedri, Balde y Joan (García). Dependiendo de mi humor me siento con unos o con otros". Además, ha restado importancia a la exigencia a la que están sometidos los futbolistas: "No me gustaría vivir sin presión; es parte de nuestra vida. Lo vivo con tranquilidad porque, es parte de nuestro trabajo y nos impulsa a dar una mejor versión".