El Barcelona abre el casting para el extremo: Rashford, Gordon, Greenwood...

En la carpeta de Deco se acumulan los candidatos para el extremo. La delantera es uno de los puntos que el Barcelona quiere reforzar de cara al objetivo de la Champions League

El FC Barcelona, con LaLiga a tiro, peina el mercado de fichajes en busca de extremos. El cuadro azulgrana quiere sumar más dinamita a las bandas, dónde Lamine Yamal y Raphinha lideran con puño de hierro. Para conseguir la ansiada Champions League, las rotaciones son vitales y aumentar la competencia en el ataque es clave para lograr el objetivo del conjunto catalán. La lista de candidatos sigue sumando opciones interesantes en un mercado de fichajes que empieza demasiado pronto. El futuro de Rashford, Gordon y Greenwood son algunos de los nombres que maneja el Barcelona para el puesto vacante.

Rashford se aferra a los últimos 4 partidos de LaLiga

Actualmente, Rashford es la pieza que completa el ataque del Barcelona. En junio, la cesión del inglés llega a su final y en el Barcelona deberán tomar la decisión de si hacer efectiva la cláusula opcional de compra. El rendimiento del futbolista del Manchester United ha sido irregular, aunque la lesión de Lamine Yamal le abre una puerta al inglés para intentar convencer a la directiva y a Hansi Flick en estos últimos 4 partidos.

Anthony Gordon se cuela en la carpeta de Deco

Mirando ya a Europa y al mercado de fichajes, uno de los recientes objetivos que el Barcelona ha anotado en su lista es Anthony Gordon. El futbolista del Newcastle brilla en la Premier League y se suma a la carpeta de Deco, según apunta RAC 1. El gran problema para el Barcelona es su precio. El Newcastle no está dispuesto a dejar salir a uno de sus mejores jugadores y si lo hace no será por menos de 85 millones de euros. La cifra se escapa a la economía del Barcelona y más para un puesto en el que Lamine Yamal y Raphinha son dueño y señor.

La gran temporada de Greenwood lo colocan en el escaparate del fútbol europeo

Otra opción que aparece en el horizonte, aunque de manera más lejana, es la de Greenwood. El atacante ya interesó al Barcelona en anteriores mercados de fichajes, aunque finalmente se apostó por otro perfil. En el Olympique de Marsella, el inglés ha firmado una temporada espectacular con 25 goles en 43 partidos. Europa sigue de cerca al talentoso futbolista de cara a un posible fichaje para el próximo curso.

Además, Greenwood, al igual que Ferrán Torres, también podría jugar como falso nueve, por lo que su fichaje se convertiría en una opción muy interesante. Su pasado, acusado de violencia doméstica, lo marcan y han condicionado su carrera deportiva, que relanzó en la temporada 22/23 en el Getafe.