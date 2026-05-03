El Atlético prepara una oferta de renovación y blindaje para Julián Álvarez

El delantero argentino no termina de ser tajante cuando le preguntan por su futuro, consciente de que ha despertado el interés de varios de los colosos del fútbol europeo, pero el club colchonero no tiene intención alguna de negociar su salida y se remite a su altísima cláusula de rescisión

El nombre de Julián Álvarez lleva meses instalado en el escaparate del mercado europeo. No es casualidad. Su rendimiento en el Atlético de Madrid, especialmente en Champions, le ha colocado en el radar de los gigantes del continente. Sin embargo, el ruido mediático solo obedece a filtraciones interesadas y rumores de traspaso. La única realidad es que, a día de hoy, su salida no es un escenario que se contemple ni que sea probable a corto plazo.

El Atlético no se plantea una venta

El punto de partida es firme. En el Metropolitano no contemplan su traspaso. No es una postura de cara a la galería sino una decisión estructural. Julián es el eje del proyecto de Diego Simeone, el futbolista alrededor del cual se quiere construir el presente inmediato del equipo. De hecho, el club trabaja ya en una propuesta de renovación para intentar blindar su continuidad y reforzar aún más su vínculo.

En cuanto a las posibles ofertas que se acumulan en las oficinas del club, el Atlético es tajante a la hora de comunicar que no quiere negociar. La premisa en las oficinas rojiblancas es rechazar incluso ofertas que superen cifras desorbitadas. El objetivo con Julián no es hacer caja sino consolidar un equipo competitivo capaz de pelear por títulos. La 'Araña' es intocable.

El Barça no es el único interesado

Ese posicionamiento choca frontalmente con el interés que ha despertado en el mercado. FC Barcelona, Arsenal o PSG han sido vinculados al delantero argentino en las últimas semanas. En algunos casos se apunta a cifras que superan los 90 o 100 millones de euros. Se trata de cantidades importantes pero que no alteran el planteamiento del Atlético.

El caso del Barcelona es el que más suspicacias despierta. La posible salida de Robert Lewandowski ha activado la búsqueda de un relevo de garantías y el nombre de Julián viene encajando por edad, perfil y proyección.

Sin embargo, más allá del interés, la operación presenta obstáculos interesantes por precio, negativa del Atlético a negociar y, sobre todo, imposibilidad económica a competir con una oferta firme.

El jugador no termina de ser tajante con su futuro

Julián Álvarez no ha alimentado en ningún momento la posibilidad de salir, pero tampoco ha asegurado su continuidad. Su discurso público siempre ha sido constante asegurando que está feliz en Madrid, agradecido al club y centrado en seguir creciendo. "Puede ser que sí, puede ser que no… pero yo estoy feliz acá", declaró hace unas semanas dejando entrever que no hay una decisión tomada en dirección a una salida.

El Atlético quiere renovar su contrato pero sabe que además cuenta con una posición de fuerza con su cláusula de rescisión de 500 millones de euros y un contrato que le permite controlar los tiempos.

A todo esto se suma el rendimiento deportivo. La temporada de Julián está siendo de máximo nivel, con cifras goleadoras que han disparado su valor y su impacto en el equipo. No es solo un delantero que marca diferencias; es un futbolista que encaja perfectamente en la idea de Simeone, que interpreta el juego, presiona, compite y aparece en los momentos clave.

Ese contexto hace difícil pensar en una venta, salvo giro inesperado. En cualquier caso, el Atlético quiere adelantarse a cualquier tentación y de ahí los movimientos para renovar y blindar a su estrella. Un paso más en una estrategia que pasa por consolidar su núcleo competitivo y evitar una fuga de talento imperdonable.

Listo para jugar la vuelta contra el Arsenal

Por suerte para el Atlético, Julián no sufre lesión y su presencia para la vuelta de semifinales de Champions ante el Arsenal no corre ningún peligro. El delantero argentino se marchó en el minuto 77 del empate en el Metropolitano con molestias en el tobillo tras un golpe, lo que encendió todas las alarmas. Sin embargo, las pruebas médicas realizadas descartaron cualquier problema serio, por lo que todo se quedó en un impacto sin mayores consecuencias.Tampoco hay preocupación con Giuliano Simeone ni con Alexander Sorloth, que también pasaron control médico con resultados positivos. Diego Pablo Simeone aseguró que todos estarán disponibles para la vuelta en Londres.