Valencia - Atlético de Madrid: alineaciones probables, horario y donde ver en tv el partido de la Liga Ea Sports

Mestalla acoge este sábado un clásico de la competición liguera, aunque Valencia y Atlético de Madrid acuden a la cita en situaciones muy diferentes. Los locales pelean por la permanencia, los visitantes miran a la vuelta con el Arsenal en Champions

El Valencia y el Atlético de Madrid se ven las caras este sábado en Mestalla en la jornada 34 de LALIGA. Dos clásicos cara a cara en un estadio que siempre respira fútbol. Los locales buscan una victoria que les haga respirar casi definitivamente y no tener que mirar a los puestos bajos de la clasificación. Por su parte el Atlético de Madrid acude al duelo en medio de la eliminatoria de semifinales de la Champions League contra al Arsenal que en su partido de ida quedó en empate y que dejó su desenlace final para la vuelta.

¿Dónde ver por TV el partido Valencia - Atlético de Madrid de la jornada 34?

El partido entre el Valencia y el Atlético de Madrid, que arranca a las 16.15 horas, se podrá ver a través de Movistar LALIGA.

¿Cómo seguir online el partido Valencia - Atlético de Madrid en Mestalla?

El partido se puede seguir también en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias al detallado minuto a minuto para ir conociendo cada novedad del partido que se celebra en Mestalla. Al término de este Valencia-Atlético de Madrid, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas.

Posibles alineaciones titulares del Valencia - Atlético de Madrid de LALIGA:

El Valencia cuenta con algunas ausencias para la cita. Son los casos de los lesionados Thierry, Beltrán, Foulquier, Agirrezalaba, Copete y Diakhaby. En cualquier caso Corberán pondrá en liza un once competitivo con el máximo deseo de obtener los tres puntos que le ayuden a no pasar apuros en las jornadas finales. El técnico del cuadro valencianista podría repetir una alineación muy similar al que usó hace unos días contra el Girona y que supuso la victoria también en Mestalla.

El Atlético de Madrid, por su parte, llega a Mestalla con todos los sentidos puestos en la vuelta contra el Arsenal. De ahí que Simeone reserve a sus titulares, entre ellos algunos que son dudas para el partido en Londres por diferentes problemas físicos que arrastran del miércoles. Son bajas seguras José María Giménez, Nico González y Barrios. Mientras que las incógnitas para el duelo de Champions son las de Julián Álvarez, Giuliano Simeon y el noruego Sorloth. Ninguno de estos tres últimos estará contra el Valencia por tanto.

Valencia: Dimitrievski; Saravia, Unai Núñez, Tárrega, Gayá; Guido Rodríguez, Ugrinic, Javi Guerra,; Ramazani, Rioja y Sadiq.

Atlético de Madrid: Oblak; Boñar, Lenglet, Le Normand, Julio Díaz; Molina, Vargas, Mendoza, Rayane; Almada y Baena.

Árbitro: José Luis Munuera Montero.