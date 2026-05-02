Lo que pudo ser y no fue en el Sevilla: Bordalás tiene la receta que necesita García Plaza

En las diez últimas temporadas solo ha habido tres equipos que llegaran a estas alturas de LaLiga en puestos de descenso, como el conjunto nervionense, y acabaran salvándose. El último de ellos, el Getafe, que se encontraba en una situación muy parecida hace tres campañas

El Sevilla FC se encuentra en una situación límite, al borde del abismo. La victoria del Mallorca ante el Girona mete más presión si cabe a los nervionenses de cara a la 'final' de este próximo lunes ante la Real Sociedad en el Sánchez-Pizjuán. Ahora, la salvación queda a dos puntos, que son los que le separan del Deportivo Alavés, de los pocos rivales directos a los que el cuadro blanquirrojo le tiene el 'average' ganado'. Restan cinco jornadas por delante. Pero las predicciones no son nada halagüeñas, calculando la Inteligencia Artificial que existen entre un 61% y un 76% de acabar en Segunda división, según diferentes simulaciones.

No es fácil salir del pozo llegados a estas alturas. Aunque siempre hay excepciones. En concreto, echando la vista atrás, Estadio Deportivo ha podido comprobar que solo hubo tres equipos en la última década que llegaron a estas alturas del campeonato (jornada 33) en puestos de descenso y consiguieron finalizar la temporada fuera de los mismos. El último de ellos, el Getafe de José Bordalás, que curiosamente fue el entrenador deseado por el Sevilla FC el pasado verano.

La razón por la que el Sevilla FC no firmó a Bordalás

Como informó este mismo medio, el alicantino era el preferido por los dirigentes blanquirrojos para tratar de reflotar la nave. Hubo contactos y, aunque tenía contrato en el Coliseum, no veía con malos desembarcar en Nervión. Pero no hubo unanimidad y dicha opción acabó esfumándose, como ya pasó otras veces, pues no era la primera vez que estaba en el punto de mira sevillista. Luego Víctor Orta propuso a Imanol Alguacil. Antonio Cordón llegó y dio un nuevo giro de timón para apostar por Matías Almeyda. Y ahora es Luis García Plaza quien se sienta en el banquillo. Un bandazo tras otro para acabar en la angustiosa situación actual.

Aunque también se ha barajado una posible destitución de García Plaza tras su sumar tan solo 3 puntos de 12 posibles, desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán han cerrado filas en torno al madrileño, que ahora debe emular lo que hizo Bordalás en la 22/23 para cumplir con el objetivo y no pasar a la historia como el técnico que descendió al Sevilla FC después de 26 temporadas, aunque ni evitando el desastre se contempla un nuevo proyecto bajo sus órdenes.

El espejo del Getafe en la 22/23

Hace tres temporadas, el Getafe afrontaba las cinco últimas jornadas de LaLiga en una situación casi idéntica. Era 18º en la tabla con 34 puntos, los mismos que ahora tiene el conjunto sevillista, y tenía por delante a un Valencia que presentaba la misma puntuación pero le tenía el 'average' ganado, quedando con 35 Valladolid y Cádiz y con 36 el Almería. Todo estaba más apretado aún que esta campaña, en la que la distancia con los equipos que están metidos en esa pelea comienza a ensancharse, pues Girona, Mallorca y Elche están ya a cuatro puntos, si bien el Sevilla FC tiene un partido menos que los dos primeros.

Con esa panorama por delante, el conjunto azulón cayó en su particular 'final' de la jornada 34, ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu (1-0). Pero esa fue su última derrota. Luego empató en casa ante el Elche (1-1) y a ello le siguieron dos victorias consecutivas frente a Real Betis (0-1) y Osasuna (2-1), cerrando el curso con un empate a cero en Pucela ante el Valladolid, que fue a la postre el que acabó cayendo a Segunda junto a Espanyol y Elche, quedando el Getafe 15º con 42 puntos, dos por encima de la quema.

8 puntos, una cifra para acariciar la salvación

Fue el último equipo que llegó a la jornada 33 en descenso y logró salvarse. Para ello necesitó 8 puntos de 15 posibles, aunque puede que esta campaña esté mas caro. Ahora mismo, no obstante, según apunta @LaLigaenDirecto siguiendo un modelo aplicado en 20.000 simulaciones para casa escenario, con esos mismos 8 puntos el Sevilla FC tendría un 97,36% de posibilidades de salvarse, debiendo suma 10 para alcanzar la tranquilidad total. Sin duda, Bordalás tiene la receta.

El milagro del Elche en la 20/21

Para encontrar el siguiente ejemplo de un equipo que saliera del pozo a falta de cinco partidos hay que remontarse a la 20/21, cuando el Elche de Fran Escribá ocupaba el antepenúltimo puesto con 30 puntos, los mismos que el Valladolid y uno menos que el Alavés. Lo suyo fue más milagroso si cabe, pues en esta misma situación aún enlazó tres derrotas seguidas frente a Atlético de Madrid (0-1), Real Sociedad (2-0) y Alavés (0-2). Pero dos triunfos en las dos últimas jornadas, ante Cádiz (1-3) y Athletic (2-0) le permitieron salvarse en el último suspiro, ayudado por el desastroso final de curso de un Valladolid que solo sumó un punto de 15 y fue el que acabó en Segunda junto a Huesca y Eibar.

El Valladolid necesitó 9 puntos en la 18/19

El último ejemplo al que puede mirar el Sevilla FC en estas diez últimas campañas, por su parte, lo protagonizó el propio Valladolid en la 18/19, que en la jornada 33 era 18º con 32 puntos, dos menos que el Levante y el Girona. En su caso, necesitó 9 puntos, fruto de tres victorias ante el propio Girona (1-0), Athletic (1-0) y Rayo Vallecano (1-2) para acabar con 41 y sacarle hasta cuatro puntos al conjunto giroiní, que acompañó a Huesca y Rayo a la Categoría de Plata.