García Plaza responde a una posible destitución en el Sevilla: "Sería un caos"

Cuestionado sobre los rumores acerca de su despido si pierde en Pamplona, García Plaza se mostró sorprendido y mandó un mensaje a la directiva: "Sería una locura"

La rueda de prensa ofrecida por Luis García Plaza en vistas de la dramática final del Sevilla contra en Osasuna en Pamplona estuvo marcada sin duda por la cuestión realizada por el compañero de ESTADIO Deportivo Juan José Ponce, que le preguntó acerca de las especulaciones sobre una posible destitución en el caso de que cayeran en El Sadar.

El técnico se mostró muy sorprendido por la pregunta, asegurando que nunca lee prensa ni está atento a los medios de comunicación, y respondió de manera tajante.

Afirma que sería una locura despedirlo si pierde ante Osasuna

¿Me estás preguntando por la destitución? Me acabas de dejar sorprendidísimo", señaló de primeras el técnico madrileño, que aseguró que no sabía nada acerca de este rumor y que resultaría descabellado plantearlo tras haber ganado un partido de tres.

"Sería el caos total, si por tres partidos sacando tres puntos.... No es muy bueno, pero no es una ruina. Me has dejado helado. No leo nada de nada. Ni aquí ni nunca. Eso sería el caos total, la locura del fútbol", señaló el preparador sevillista, que indicó se está "dejando la vida" e incidió en que le parecería increíble que en el club se estuvieran planteando su despido.

"Los equipos tendrían 10 entrenadores todos los años. Otra derrota sería un problema, pero así estamos ocho equipos de la categoría. Cuando llegué ya estaba el problema y ahora lo intento solucionar", apuntó García Plaza, que apuntó que lo está dando todo.

"Me estoy dejando la vida, nunca he echado más horas"

“Me estoy dejando la vida, no creo que haya echado más horas nunca, parezco un autista. Me meto en mi mundo y no salgo de ahí. No conozco Sevilla, no la he pisado porque se necesita mi cien por cien. Me estoy dejando todo y mi cuerpo técnico igual. No sale como queremos, pero tampoco es un desastre. Llevamos tres partidos y tres puntos. Ojalá hubiéramos hecho seis puntos. Por qué no puede ser este domingo o ganar dos partidos en casa seguidos. No es una ruina, estamos en Primera División”, indicó.

Por otro lado, quiso justificar sus dos derrotas contra Oviedo y Levante. “El Oviedo hasta que nos expulsan un jugador tuvimos opciones de marcar. Luego esas opciones se reducen. La primera parte del otro día fue muy mala, aunque los segundos 45 minutos fueron para mí muy buenos. Ahora nos rematan poco, eso dicen las estadísticas. Nos están penalizando, pues hay que hacer las cosas todavía mejor”, señaló el madrileño, que se molestó cuando le preguntaron si planteó un partido contra el Levante para empatar.

“Cómo va a salir un equipo a sacar solo un punto. Simplemente el Levante estuvo a mejor nivel. Otra cosa es que estés mal, por eso lo tengo que decir. En la segunda mitad ante el Levante tuvimos ocasiones para empatar, pero no estamos tan acertados, quizá es la dinámica”, señaló García Plaza, que se refirió a los despistes atrás, fruto posiblemente de la maña dinámica.

Pide poner freno a los despistes como asignatura clave

“Tenemos que mantener el foco y que no haya despistes y si nos marcan que sea por una gran jugada que hace el rival. Que cuando recibamos un gol sea porque el rival haga algo muy bien. Espero que sepamos corregir esos errores. Cuando hay mala dinámica, te pasan cosas malas. En el descanso ante el Levante solo les dije que jugaran al fútbol, que se soltaran, pero no estuvimos acertados”, indicó.