Perú 1- 3 España: La Selección presenta su candidatura al Mundial tras una sólida victoria

La 'Roja' consigue una seria y convincente victoria en su último amistoso previo al Mundial tras derrotar a Perú por 1-3, cogiendo confianza y ritmo para su debut oficial en el Mundial 2026, que será el próximo 15 de junio contra Cabo Verde

La Selección Española jugaba hoy su último partido antes de su debut en el Mundial y esta vez sí ha cumplido con las expectativas. Tras un empate a uno contra Irak en el primer amistoso de preparación para la copa del mundo, en este último enfrentamiento antes de los partidos oficiales han demostrado ser un equipo sólido y candidato para conquistar la segunda estrella. Luis de la Fuente ha sacado un once inicial muy parecido al que se podrá ver en el campeonato y esta vez sí, han dejado buenas sensaciones antes del Mundial.

España se ha impuesto por 1-3 a la selección peruana, que participaba en estos amistosos como exhibición ya que no lograron la clasificación para el Mundial. Sin embargo, aunque el equipo de Mano Menezes no se jugara mucho, la 'Roja' si debía dar un golpe de autoridad antes del inicio del Mundial. Y así lo ha hecho, despejando las dudas surgidas tras el partido contra Irak y dejando claro que hay equipo para pelear por la segunda estrella.

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Dos minutos de partido necesitó España para tomar ventaja en el partido. Fue Mikel Oyarzabal el encargado de abrir el marcador con un disparo desde fuera del área y afinando puntería, marcando en el primer tiro a puerta. El delantero de la Real Sociedad también fue clave en el segundo tanto, en el que hizo un gran desmarque para asistir a Pedri, que entró en el área como un 'nueve' media hora después del primer gol, en el minuto 32 de partido.

A partir de ahí, los jugadores españoles se relajaron pensando ya en el descanso y los peruanos comenzaron a tener ocasiones, desperdiciando las oportunidades en algunas ocasiones y topándose con Unai Simón en otras, al igual que con un gran Cucurella que ha estado muy acertado en las labores defensivas.

La segunda parte fue diferente, pensando ya más en el debut de la 'Roja' el próximo 15 de junio que en este partido amistoso, y es normal. El seleccionador introdujo cuatro cambios de golpe para iniciar el segundo tiempo, entre ellos el de Unai Simón para darle también minutos a David Raya. La intención de Luis de la Fuente era dar minutos al máximo número de jugadores posibles, completando todos los cambios que podían hacerse.

A pesar de que el final de esta segunda parte ha tenido un equipo completamente diferente al once inicial, la tónica general ha sido la misma. Posesión para España y algunas oportunidades para Perú, que cuando más peligro estaba creando se ha topado con un gol en propia. Yeremi Pino puso un centro que no llevaba mucho peligro pero Pedro Gallesem, el portero peruano, se equivocó al intentar atrapar el balón y el mismo sumó el 0-3 en contra.

Aún así, los peruanos han podido estrenar su casillero y marcar un gol gracias a Jairo Vélez, que se metió sólo en el área tras un despiste del equipo español. Tras este gol, llegaron más cambios en los dos países y varias ocasiones más de los españoles, aunque esta vez sin éxito de cara a puerta. Lo más importante lo han conseguido: victoria antes del estreno mundialista para coger ritmo y buenas sensaciones y ninguna lesión.

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Esta victoria de España por 1-3 con un equipo ya más similar al que puede ser titular en la copa del mundo ha despejado las dudas sembradas en el anterior enfrentamiento contra Irak, dejando buenas sensaciones tanto en juego asociativo como de cara a puerta. Sin embargo, dos amistosos y dos goles encajados, ambos tras despistes del mediocampo y la defensa, que es lo que hay que pulir antes del debut en el Mundial el próximo 15 de junio.

Ficha técnica del Perú - España previo al Mundial

1 - Perú: Gallese; Marcos López (Matias Zegarra, m.87), Renzo Garcés, Fabio Gruber, Oliver Sonne (Marco Huaman, m.87); Jesús Pretell (Rodrigo Vilca, m.87), Noriega (Alfonso Barco, m.62), Yotún (André Carrillo, m.62) ; Jairo Vélez (Jairo Concha, m.87), Vidales (Maxloren Castro, m.62) y Ugarriza (Quiroz, m.75).

3 - España: Unai Simón (David Raya, m.46); Marcos Llorente (Pedro Porro, m.69), Cubarsí (Marc Pubill, m.61), Laporte (Eric García, m.46); Cucurella (Grimaldo, m.69); Rodri (Zubimendi, m.61), Pedri (Mikel Merino, m.61), Fabían (Dani Olmo, m.46); Ferrán Torres (Borja Iglesias, m.69), Oyarzabal (Yeremy Pino, m.46) y Baena (Gavi, m.61).

Goles: 0-1, m.2: Oyarzabal. 0-2, m.32: Pedri. 0-3, m.53: Gallese (pp). 1-3, m.66: Jairo Vélez.

Árbitro: Fernando Hernández Gómez (México). Amonestó a Renzo Garcés (m.86), en Perú.