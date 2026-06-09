Perú - España: en directo el amistoso de preparación para el Mundial 2026 hoy en vivo online

La Selección Española se enfrenta esta madrugada a Perú, en el último amistoso antes de dar inicio la copa del mundo, y Luis de la Fuente recupera jugadores para dejar buenas sensaciones antes de su debut en el Mundial 2026 contra Cabo Verde, aunque aún sin jugadores como Lamine Yamal o Nico Williams

¡Buenas noches! Esta madrugada la Selección Española disputa su último amistoso antes de debutar de forma oficial en el Mundial 2026. El estreno de la 'Roja' en esta competición de países será el próximo día 15 de junio, pero antes tienen que pasar una última prueba en este choque contra Perú.

Este último amistoso de preparación para el Mundial sólo es apto para los más valientes. El primer partido de España para coger forma antes de la gran cita mundialista, el choque contra Irak, se disputó en Riazor. Sin embargo, para ir adaptando también a las audiencias, este enfrentamiento contra Perú se celebra en México, e n el Estadio Cuauhtemoc de Puebla, por lo que no comenzará hasta las 4 de la madrugada hora local en España.

Días después, España ha recuperado efectivos y tendrá la oportunidad de demostrar ese fútbol que les convirtió en los vigentes campeones de Europa y dejar claro que realmente son un rival fuerte en esta competición, que inicia de forma oficial este miércoles 11 de junio.

España tiene la oportunidad de dar un golpe en la mesa en este amistoso frente a Perú. El partido de preparación contra Irak no fue como se esperaba , al empatar contra el país asiático en un primer reto antes de poner rumbo al Mundial. El 1-1 en el marcador, a pesar de las bajas que tenía Luis de la Fuente para elaborar el once inicial, supo a poco para una selección que llega como una de las candidatas para alzar el título mundial.

A pesar de que Luis de la Fuente podrá contar con más jugadores de su lista que respecto al primer amistoso contra Irak, aún son notables las ausencias en el equipo español. Tampoco estarán Lamine Yamal ni Nico Williams para este enfrentamiento contra Perú , que aún están centrados en su recuperación y preparación tras sus respectivas lesiones a final de temporada. Igualmente, no estará hoy Víctor Muñoz, el extremo izquierdo de Osasuna que es una de las grandes apuestas del seleccionador en esta convocatoria.

Antes del partido amistoso contra Perú, algunos de los futbolistas de la 'Roja' han recibido el apoyo de su público en un Meet & Greet en Puebla.

Esta edición del Mundial, que será la más grande de la historia con 48 países participantes, se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá , los países organizadores. Unas sedes lejos de España, pero aún así los aficionados quieren mostrar su apoyo a los jugadores en los que confían para alcanzar la segunda estrella.

Un encuentro para el que quedan muchas horas, pero que hay que recordar ante la importancia de este choque. Y es que las jugadoras españolas se juegan el pase directo para la cita mundialista, después de arrollar a Inglaterra en su último enfrentamiento.

Este martes 9 de junio, aunque a horas mucho más razonables para el público español, la Selección Española Femenina también tiene una cita . Las de Sonia Bermúdez juegan su último partido de fase de grupos de los clasificatorios para el Mundial de 2027, en un partido que se disputará a partir de las 21:00 horas.

Por lo pronto, nos centramos en la cita de esta madrugada, a la que sólo acudirán los más valientes y los más fieles a la Selección. A falta de poco más de dos horas para que dé inicio este último partido de preparación antes del Mundial, a las 4 de la madrugada, aún estamos a la espera de que ambos países den a conocer sus alineaciones confirmadas.

Ante Irak el seleccionador sacó un once inicial con muchas rotaciones , en parte porque había jugadores que se habían incorporado pocos días antes a la concentración en las Rozas. Hoy España puede contar con más efectivos, con el regreso de futbolistas como Mikel Merino o Fabián , piezas claves de la Selección.

A pesar de que aún no están disponible todos los jugadores de la convocatoria , este último partido de preparación contra Perú ya se parece más a la lista con la que contará Luis de la Fuente para los encuentros oficiales del Mundial 2026.

Un once inicial que suma bastante calidad individual respecto al primer amistoso, con muchos de los titulares que se esperan para los partidos oficiales del Mundial, en el que recordemos que España debuta el día 15 contra Cabo Verde.

Luis de la Fuente ha cambiado prácticamente a todo el equipo respecto a la alineación presentada frente a Irak, tan sólo repitiendo titularidad Ferrán Torres, Álex Baena y Aymeric Laporte.

La bicolor no participará en este Mundial 2026 después de no lograr clasificarse, pero ha sacado un once con el que intentar plantar cara a la vigente campeona de Europa. Estos son los jugadores por los que ha apostado Mano Menezes:

Hoy, Unai Simón recupera la potería, después de que Luis de la Fuente asegurase en rueda de prensa que tiene claro quién va a ser el portero titular para el Mundial, y la vuelta del futbolista del Athletic Club parecer ser una gran pista.

El primer partido de España en estos amistosos de preparación para el Mundial tuvo bajo a Joan García. Sin embargo, el portero culé cometió un error que permitió el empate de Irak gracias a un lanzamiento arriesgado de Doski aprovechando la mala colocación del guardameta.

Es importante recordar que, aunque hasta el propio Luis de la Fuente haya dicho que estos preparatorios para el Mundial son partidos que hay que tomarse muy en serio , no hay que arriesgar de más antes del debut oficial de España en esta competición . Perú, por su parte, si pondrá más pasión a este partido 'escaparate', ya que ellos no participarán en la copa del mundo.

La Selección Española ya ha dado a conocer el once inicial para el choque contra Perú en La Puebla. Un último reto antes de debutar en el Mundial 2026. Estos son los jugadores por los que ha apostado Luis de la Fuente:

La Selección Española enfrenta esta madrugada su último desafío antes del Mundial. En tan sólo dos días, el miércoles 11 de junio, arranca una nueva edición de la copa del mundo, la más grande de la historia. España no debutará hasta el día 15, cuando se enfrenten a Cabo Verde en su debut en este torneo. Sin embargo, hoy tienen un reto pendiente por delante en su amistoso contra Perú, en el que Luis de la Fuente espera poner a punto a sus jugadores.

La 'Roja' dejó sensaciones agridulces tras su empate con Irak, en el primer enfrentamiento de estos amistosos a modo de preparación para la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá. Si bien es cierto que hubo muchas rotaciones respecto al once inicial que se espera para la competición oficial, la Selección dejó algunas dudas al no poder vencer a un país que se ha clasificado al Mundial tras más de 50 años. Por ello, tienen la oportunidad de resarcirse contra Perú al recuperar efectivos, aunque aún hay bajas muy significativas.

España se reta ante Perú justo antes de debutar en el Mundial 2026

Luis de la Fuente va a tener más futbolistas disponibles para este encuentro amistoso contra Perú, para poner una alineación más parecida a la que se espera que sea titular en los partidos de fase de grupos. España se enfrentará a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay en esta primera ronda, por lo que los 26 jugadores escogidos por el seleccionador deben llegar con la mejor preparación y adaptación posible. Especialmente porque la 'Roja' es una de las selecciones favoritas para conquistar el título, especialmente al ser la vigente campeona de Europa, aunque en un Mundial todo puede pasar. Por ello, no hay que dejar hueco para el azar.

La Selección Española no puede contar con Lamine Yamal, Nico Williams ni Víctor Muñoz

A pesar de recuperar algunos efectivos, Luis de la Fuente aún no va a poder contar con toda la lista de los jugadores convocados. Algunos nombres clave del equipo, como son Lamine Yamal y Nico Williams, tampoco podrán estar en este partido contra Perú. Los futbolistas del FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao respectivamente aún están recuperándose de sus lesiones sufridas a final de la temporada regular.

El seleccionador español ya avisó que no iba a poner en peligro a sus jugadores antes de los partidos verdaderamente importantes, por lo que ni Lamine ni Nico, ni Víctor Muñoz, una de las grandes apuestas de Luis de la Fuente en esta convocatoria, estarán disponibles para este encuentro. Aún así, España recupera jugadores muy importantes como Mikel Merino o Fabián.

¿A qué hora es el partido España - Perú de los amistosos preparatorios para el Mundial 2026?

El partido amistoso entre España y Perú se disputa en el Estadio Cuauhtemoc de Puebla, en México, con una diferencia horaria bastante notable respecto a España, aunque este cambio de hora va a ser la tónica general durante el torneo. Por ello, para seguir el partido de la 'Roja' va a haber que hacer un gran esfuerzo. Este último choque antes del Mundial se celebra en la madrugada del lunes 8 al martes 9, a partir de las 4 de la madrugada hora española.