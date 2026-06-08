Perú - España: posibles alineaciones, canal y dónde ver en TV el segundo amistoso previo al Mundial 2026

Luis de la Fuente y sus hombres afrontan el último duelo de preparación para el Mundial donde se verá un once titular que se asemejará mucho al que veremos en el debut mundialista ante Cabo Verde

La Selección española afronta esta noche el segundo y último partido de preparación antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arranca oficialmente este próximo jueves a las 21:00 horas en España con el partido inaugural entre México y Sudáfrica.

España no entrará en acción hasta cuatro días más tarde, cuando se mide a Cabo Verde pero la intención es llegar a ese duelo lo mejor preparado posible, de ahí la importancia del choque de esta madrugada ante Perú, que tendrá como escenario el estadio Cuauhtémoc de Puebla de México.

Tres bajas importantes en España

Contra Perú ya ha avisado Luis de la Fuente que pondrá en liza un equpo muy parecido al que se verá en el estreno mundialista el 15 de junio ante Cabo Verde. Las únicas ausencias para este choque son la de los lesionados Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que prosiguen con sus procesos de recuperación de sus respectivas molestias musculares que les hacen, en caso de llegar, ser considerados una alternativa desde el banquillo ante Cabo Verde, al menos en el caso de los dos primeros.

Después del susto de Rodri con una entrada a destiempo de Gavi en el entrenamiento del sábado, Luis de la Fuente podrá probar al equipo antes del debut en el Mundial. Para ello, España tendrá enfrente a una selección de Perú que viaja a Puebla (México) como 'sparring' de los de Luis de la Fuente, ya que no lograron plaza para el Mundial.

Los candidatos para las bandas

Con posiciones claras en el once titular ante Perú, las ausencias de Lamine Yamal y Nico Williams en banda abren un casting a futbolistas que tendrán que ganarse la titularidad. El único fijo a día de hoy parece que es Mikel Oyarzabal, el '9' de la selección española, mientras que Álex Baena y Ferrán Torres, autor del gol contra Irak, parten con más opciones de ocupar los extremos.

Aunque cobra más sentido la presencia en el once de Yeremy Pino, ya con entrenamientos en sus piernas tras incorporarse más tarde a la concentración al ganar la Conference League con el Crystal Palace.

Unai Simón es quien tiene más opciones de ser el elegido en la portería pese a que no tuvo minutos David Raya ante Irak, partido que jugó al completo Joan García. Llorente y Cucurella partirían en los laterales, con un centro de la defensa formado por Cubarsí y Laporte.

Por delante, Rodri escoltado por Pedri y Fabián, para que sean Yeremy Pino y Ferran los hombres de banda con Oyarzabal en la punta del ataque.

Alineaciones probables del Perú - España

Perú: Gallese; Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco, Marcos López; André Carrillo, Erick Noriega; Kenji Giovanni Cabrera, Jairo Veélez, Jairo Concha; y Adrián Ugarriza.

España: Unai Simón; Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Fabián; Ferrán, Oyarzabal y Yeremy Pino.

Fecha y hora: ¿Cuándo se juega el amistoso entre Perú y España?

El segundo duelo de preparación para los hombres de Luis de la Fuente para el Mundial se disputa en la madrugada de este martes 9 de junio, a las 4:00 horas de la mañana, en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

TV e Internet: ¿Dónde puedo ver en directo el Perú - España?

El amistoso entre ambas selecciones se podrá ver en directo a través de la televisión en abierto, por La1 de RTVE, aunque también podrán seguirlo de manera online a través de nuestro minuto a minuto, en www.estadiodeportivo.com, donde le contaremos todo lo que acontezca durante el encuentro.