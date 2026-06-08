La Selección Española afronta el amistoso ante México con tres bajas clave en su concentración previa al Mundial 2026

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz no se entrenan con el grupo en la Selección Española dirigida por Luis de la Fuente en la gira preparatoria en Estados Unidos, generando preocupación en la antesala del duelo amistoso frente a México y el inicio del Mundial 2026

La Selección Española de fútbol ha aterrizado este domingo en Puebla, donde afrontará su último partido amistoso de preparación antes del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis de la Fuente lo hace sin tres jugadores importantes en ataque: Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, que permanecen en Estados Unidos en proceso de recuperación de lesiones musculares.

El conjunto español llegó a Puebla procedente de Chattanooga (Estados Unidos), donde mantiene su campamento base de preparación para el Mundial, poco después de las 19:00 hora local (01:00 GMT del lunes). Tras su llegada al hotel de concentración, el seleccionador y el delantero Yéremy Pino comparecieron ante los medios de comunicación en el Estadio Cuauhtémoc.

Tres bajas musculares condicionan la preparación de España antes del Mundial 2026

Las ausencias de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz están directamente relacionadas con sus respectivos problemas físicos. Los tres futbolistas se encuentran en diferentes fases de recuperación de lesiones musculares, lo que ha llevado al cuerpo técnico a evitar cualquier riesgo en esta fase final de preparación.

Yamal, Williams y Muñoz no viajaron y tampoco participaron en la última sesión de entrenamiento previa al encuentro, en una decisión consensuada con los servicios médicos y el cuerpo técnico para priorizar su recuperación de cara al debut mundialista.

En el caso de Lamine Yamal, arrastra una sobrecarga muscular que ha obligado a dosificar su carga de trabajo; Nico Williams continúa con un plan específico de recuperación tras molestias musculares que ya venían limitando su participación en los entrenamientos; y en el caso de Victor Muñoz presenta unas molestias leves en la zona muscular que no tienen gravedad peor que también requieren reposo y trabajo individualizado.

Luis de la Fuente prioriza la salud de los jugadores en la gira de preparación

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, está gestionando esta fase de la preparación con una idea clara:

España está utilizando esta gira internacional como un laboratorio táctico, donde se prueban variantes y se ajustan automatismos sin forzar a futbolistas que arrastran molestias. El cuerpo técnico considera prioritario evitar recaídas que puedan comprometer la presencia de piezas clave en el torneo.

España afronta su último amistoso ante Perú en Puebla como prueba general del Mundial

El encuentro ante Perú, se disputará desde este lunes 8 de junio al martes 9 en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Tiene programado su pitido inicial a las 04.00 horas (horario peninsular español).Será el último amistoso de la selección española antes de debutar en el Mundial 2026 contra Cabo Verde el15 de junio en Atlanta (Estados Unidos).

A pesar de las bajas, el combinado español cuenta con el resto de efectivos disponibles para este partido, en el que se espera seguir afinando aspectos tácticos y consolidar alternativas ofensivas ante la ausencia de sus extremos titulares.

Durante esta fase, jugadores como Yéremy Pino ganan protagonismo en el esquema ofensivo, aportando soluciones en banda y en ataque posicional mientras se espera la recuperación de los lesionados.

Camino al Mundial 2026: España piensa ya en el debut ante Cabo Verde

El objetivo final de la selección española es llegar en plenitud al debut en el Mundial 2026, previsto para el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta (Estados Unidos).

La evolución de Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz será clave en los próximos días, ya que su incorporación progresiva al grupo podría reforzar de manera significativa el potencial ofensivo del equipo en la fase de grupos.

Por el momento, la prioridad del cuerpo técnico es clara: recuperación, prudencia y gestión individualizada de cargas en una concentración que entra en su tramo decisivo antes del gran torneo.