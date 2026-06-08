De la Fuente defiende la intensidad de Gavi tras el pisotón a Rodri: “Aquí nadie tiene que pedir perdón”

El seleccionador de España, Luis De la Fuente, respalda a Gavi tras su acción sobre Rodri en un entrenamiento previo al Mundial 2026 y rebaja la polémica,ica asegurando que se trata de una jugada normal dentro de la competitividad del equipo

El seleccionador de la Spain national football team, Luis de la Fuente, ha salido al paso de la polémica generada por un pisotón de Gavi sobre Rodri durante un entrenamiento previo al Mundial de 2026. El técnico ha defendido la acción como parte de la intensidad habitual del grupo y ha insistido en que “aquí nadie tiene que pedir perdón, esto es fútbol”.

De la Fuente resta importancia al incidente viral entre Gavi y Rodri

La incidencia se produjo durante una sesión de entrenamiento abierta en la concentración de la selección española en Estados Unidos, donde el equipo prepara su debut en el Mundial de 2026. En una acción dividida, Gavi impactó accidentalmente sobre el pie de Rodri, generando un momento de tensión que rápidamente fue controlado por sus compañeros.

Sin embargo, lejos de alimentar la polémica, el seleccionador Luis de la Fuente quiso zanjar el asunto de forma contundente. En la rueda de prensa de hoy, el técnico insistió en que este tipo de acciones forman parte del fútbol de alta competición y no deben sacarse de contexto. El entrenador subrayó que la intensidad es una de las señas de identidad de su equipo.

"Quiero este tipo de Gavi": la defensa del seleccionador

Lejos de criticar al centrocampista del FC Barcelona, De la Fuente aprovechó la ocasión para elogiar su carácter competitivo. El técnico considera que la energía de Gavi es un valor fundamental dentro del grupo, especialmente en un torneo tan exigente como el Mundial.

El seleccionador ya había destacado en otras ocasiones el papel del jugador como motor emocional del equipo. Su agresividad en la presión, su intensidad en los duelos y su capacidad para contagiar energía al resto del grupo son aspectos que el cuerpo técnico valora de forma positiva.

El mensaje de De la Fuente fue claro: no solo no hay preocupación, sino que el seleccionador quiere mantener ese nivel de intensidad incluso en la antesala del torneo.

Rodri como pieza clave del equilibrio español

Rodri continúa siendo una de las piezas fundamentales del esquema de la selección española. El centrocampista, considerado el líder táctico del equipo, no sufrió consecuencias graves tras el choque y pudo continuar el entrenamiento con normalidad.

Su importancia en el sistema de De la Fuente es clave, ya que actúa como eje del juego en la medular, aportando equilibrio entre defensa y ataque. El propio seleccionador ha destacado en numerosas ocasiones su capacidad para “ordenar” al equipo dentro del campo.

El incidente con Gavi no ha alterado su planificación ni su estado físico de cara al inicio del torneo.

Un entrenamiento intenso en la previa del Mundial 2026

El hecho ocurrió dentro de la preparación final de la selección española para el Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. La concentración está marcada por la alta exigencia física y la necesidad de llegar en el mejor estado posible al debut.

España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde , dentro de un grupo que también incluye a Arabia Saudí y Uruguay. La preparación está siendo especialmente cuidadosa debido a la acumulación de minutos de muchos jugadores durante la temporada.

Con esto, el cuerpo técnico está gestionando con precaución las cargas físicas de futbolistas clave como Gavi, Rodri, Lamine Yamal o Nico Williams, todos ellos esenciales en los planes de la selección.

Lamine Yamal y Nico Williams, bajo vigilancia médica

Más allá del incidente puntual entre Gavi y Rodri, la gran preocupación del cuerpo técnico sigue siendo el estado físico de otros jugadores clave como Lamine Yamal y Nico Williams .

Ambos futbolistas arrastran molestias o acumulación de carga tras una temporada exigente. En el caso de Yamal, las molestias musculares han sido monitorizadas desde hace semanas, mientras que Nico Williams ha sido dosificado para evitar riesgos innecesarios antes del debut mundialista.

España, entre la exigencia y la gestión de riesgo

El nuevo formato del Mundial 2026, con 48 selecciones y una fase de grupos ampliada, obliga a las selecciones a gestionar de forma más estratégica sus plantillas. El número de partidos potenciales aumenta, así como la exigencia física del torneo.

Por esto, la selección española debe equilibrar intensidad y precaución. Por un lado, el equipo necesita mantener su identidad competitiva; por otro, debe evitar lesiones que puedan condicionar su rendimiento en el torneo.

El incidente entre Gavi y Rodri, aunque llamativo en redes sociales, se interpreta dentro del cuerpo técnico como una consecuencia normal de ese nivel de exigencia.