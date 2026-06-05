Luis de la Fuente apunta a Mikel Merino tras el tropiezo de la Selección española ante Irak

El jugador del Arsenal no contó con minutos este pasado jueves ante el combinado iraquí. El seleccionador remarcó que está "en buenas condiciones" y también a quw irá "creciendo a medida que vayan pasando estas semanas"

La Selección española dejó este pasado jueves más dudas que certezas en el último choque amistoso en territorio nacional antes de poner rumbo a la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá. La España de Luis de la Fuente empató ante una Selección de Irak que también estará en el Mundial y que está encuadrada en el grupo I junto a Francia, Senegal y Noruega.

Durante el encuentro, futbolistas como Mikel Merino no contaron con minutos pero Luis de la Fuente fue cuestionado por el jugador del Arsenal. Mikel Merino estuvo fuera de los partidos con el Arsenal de Mikel Merino desde final de enero hasta el 24 de mayo que volvió a jugar en un choque de Premier League ante el Crystal Palace.

Luis de la Fuente apuntó en la rueda de prensa posterior al choque entre España e Irak que el centrocampista ex de la Real Sociedad seguiría creciendo conforme pasasen las semanas.

Luis de la Fuente muestra su total confianza en Mikel Merino

Luis de la Fuente desligó que para el próximo amistoso de España ante Perú del martes 9 de junio a partir de las 4 de la madrugada (hora española), introduciría ciertos cambios: "Otros jugadores también aportarán y aparecerán, y ya empezamos, insisto, a afrontar la preparación de otra manera. Mañana estamos en Estados Unidos y eso ya nos hace pensar con el foco muy claro en dónde tenemos que mirar".

En esos "otros" estaba incluido el nombre de Mikel Merino, quien Luis de la Fuente quiso disipar cualquier tipo de duda sobre el estado físico que el jugador del Arsenal y también apostó por su crecimiento en las próximas semanas: "Bueno, es una de ellas, muy buena, porque ya nos ha demostrado que está en buenas condiciones, que va a ir creciendo a medida que vayan pasando estas semanas, estos días de entrenamiento, que tiene que seguir acumulando carga de trabajo, pero la acepta muy bien, la asimila muy bien".

La alegría de Luis de la Fuente con la evolución de Mikel Merino

El técnico de la Selección española no escondió la alegría que le ha supuesto ver como Mikel Merino está en perfectas condiciones al tiempo que también le transmitía estos sentimientos el hecho de poder ver a otros jugadores en el choque ante Irak: "Es una grandísima noticia. De verdad que estamos muy contentos, pero también por haber visto a otros futbolistas que también nos van a aportar mucho durante este campeonato y, en el futuro, también seguro".

Mikel Merino junto a Luis de la Fuente en un partido de la Selección española

Mikel Merino es un habitual en los onces titulares de Luis de la Fuente con la Selección española por lo que su buen estado de forma y la alegría del seleccionador son totalmente comprensibles. La lesión que ha tenido a Mikel Merino apartado varios meses de la actividad, provocó que el centrocampista vasco no pudiese estar en las dos últimas citas de carácter amistoso de la Selección española ante Egipto y ante Serbia a final de marzo. Mikel Merino podría ser una de las grandes novedades de España en el duelo del próximo 9 de junio ante Perú.