Hasta dos posibles cambios en la lista de 26 de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

El Reglamento de la FIFA recoge que un futbolista lesionado o con enfermadad grave puede ser "sustituido" por otro futbolista presente en la prelista hasta 24 horas antes del debut de la selección en el Mundial, lo que en el caso de España sería hasta el 14 de junio. Si se trata de un portero, el seleccionador no tendría fecha límite

Tras un gris empate ante Irak en el primer amistoso preparatorio para el Mundial 2026, la Selección española de Luis de la Fuente parte este viernes 5 de junio a México, donde el próximo martes 9 a las 4:00 horas en la Península se medirá ante Perú.

El partido en Puebla (México) será el segundo y último bolo preparatorio para España antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde los de Luis de la Fuente se estrenarán contra Cabo Verde el día 15 (18:00 horas), en el Mercedes-Benz Stadium de Atalanta.

Ya sin los jugadores del grupo de apoyo con el que el seleccionador español ha contado en estos primeros días de concentración, con motivo de los lesionados y jugadores tocados con los que cuenta, así como por las ausencias de los convocados que estaban aún por disputar la final de la Champions, España pone rumbo a America, donde el combinado español se asentará en Chattanooga (Tennessee) durante la primera fase del Mundial.

Los 26 convocados por Luis de la Fuente

Una expedición formada por los 26 convocados anunciados semanas atrás por el propio Luis de la Fuente y que aún está abierta a posibles cambios. Eso sí, siempre por lesión, y no por ningún tipo de decisión técnica por parte del ‘staff’.

En concreto, Luis de la Fuente tendrá hasta el próximo día 14 de junio, 24 horas antes de debutar en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, para poder realizar algún tipo de cambio en su lista siempre que venga motivado por la lesión de alguno de sus jugadores de campo. La única limitación con la que contaría el de Haro sería con que el futbolista que sustituye el compañero lesionado esté inscrito en la prelista de 55 futbolistas que la RFEF envió a la FIFA allá por el 11 de mayo.

Así lo explica el propio Reglamento de la FIFA para el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá: “Un jugador incluido en la lista final de liberación podrá ser reemplazo por un jugador de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave hasta 24 horas ante del inicio del primer partido de su equipo en la Copa del Mundo”.

Los cambios en la portería, sin fecha límite durante el Mundial

Diferente será el caso si el jugador lesionado no es un futbolista de campo, sino un arquero. Y es que en el caso de los porteros, el lesionado puede ser sustituido “por otro portero de la lista provisional en cualquier momento durante la competición final”. En igual caso, estos también deben aparecer en la lista provisional entregada previamente.

Tras la recepción y aceptación del cambio por parte de la Comisión Médica de la FIFA, “los porteros lesionados que sean sustituidos deberán devolver su acreditación a la FIFA” dejando como consecuencia “de ser considerados miembros de la lista final. Añade el Reglamento FIFA para el Mundial 2026 que “al portero sustituto se le deberá asignar el siguiente número de camiseta posible que aún no se esté utilizando”, por ejemplo, el ’27’.

Es decir, que Luis de la Fuente aún podría realizar un cambio antes del próximo día 14, algo que ni él ni nadie de su ‘staff’ desean, pues implicaría la lesión de algunos de los convocados, y otro más en la portería a lo largo del propio Mundial.

La convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

Cabe recordar que Luis de la Fuente, como era de esperar, anunció para España una convocatoria con el cupo máximo de futbolistas permitdos por la FIFA, 26; siendo el mínimo permitido por el máximo organismo del fútbol mundial de 23 jugadores. A continuación dejamos la relación de convocados: