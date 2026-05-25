La lista de la Selección Española para el Mundial 2026: Gavi, Pubill y Eric García, las grandes novedades

Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española, ha dado a conocer los 26 futbolistas elegidos para que el combinado nacional intente ganar su segunda Copa del Mundo. El técnico deja fuera a Huijsen y Le Normand. España parte como una de las favoritas.

La Selección Española ya conoce a los 26 futbolistas elegidos por Luis de la Fuente para disputar el Mundial 2026 en donde el combinado nacional español busca ganar su segunda Copa del Mundo, tras el logrado en la edición de Sudáfrica 2010. España parte como una de las grandes favoritas para proclamarse como campeona del mundo después de los últimos años en donde siempre ha llegado a instancias finales de los torneos disputados. Para salir triunfador, Luis de la Fuente ha apostado por el núcleo de jugadores, siendo lo más destacable la vuelta de Gavi y la convocatoria de Marc Pubill, que ha formado el grupo que ha ganado la UEFA Nations League 2023, la Eurocopa 2024 y que alcanzó la final de la UEFA Nations League el pasado año.

Luis de la Fuente ha mostrado su confianza en los jugadores con lo que viene trabajando en los últimos años y no hay demasiadas sorpresas en una convocatoria para el Mundial 2026 que estaba muy definida. Estos son los 26 jugadores seleccionados para jugar con la Selección Española la Copa del Mundo que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá y que comienza el 11 de junio: Unai Simón, David Raya, Joan García; Marcos Llorente, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Pubill, Eric Garcia, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo; Rodri Hernández, Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Pedri González, Mikel Merino, Gavi, Dani Olmo, Álex Baena; Lamine Yamal, Nico Williams, Víctor Muñoz, Yeremy Pino, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres y Borja Iglesias.

Principales novedades de la lista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026

La lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial 2026 destaca por la vuelta de Gavi, una vez ha superado sus problemas físicos, y también por el regreso de Mikel Merino, que se ha recuperado de una lesión en el pie. También sobresale las convocatorias, por primera vez, de Marc Pubill y las ausencias de Álex Remiro.

En la portería, finalmente Luis de la Fuente ha optado por hacerle hueco a Joan García, quizás el mejor portero español del momento, y dejar fuera a Álex Remiro, quien no ha dado su mejor nivel en la Real Sociedad durante esta temporada.

En la defensa había debate por el bajo nivel de Dean Huijsen y Robin Le Normand. Finalmente, Luis de la Fuente no convoca a a ninguno de los dos y apuesta por Marc Pubill y Eric García.

En el centro del campo, la lesión de Fermín López, que no ha podido ser convocado, le ha abierto las puertas a Gavi, uno de los jugadores de confianza de Luis de la Fuente. También está Mikel Merino, que se ha recuperado de una lesión en el pie que le ha tenido alejado de los terrenos de juego durante cuatro meses.

En cuanto al ataque, no había dudas con Nico Williams y Lamine Yamal que están recuperándose de sus lesiones. Ambos son de la confianza de Luis de la Fuente. Luis de la Fuente confía en Yeremy Pino y Víctor Muñoz como las alternativas en banda.