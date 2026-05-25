Una injusticia Mundial: Pablo Fornals, estrella del Betis, se cae de la convocatoria de Luis de la Fuente

El centrocampista verdiblanco, el segundo mejor futbolista nacional de las principales ligas en esta 2025/2026, se queda sin sitio para el Mundial 2026 para que pueda entrar el barcelonista Gavi

A priori, Pablo Fornals no estaba llamado a desempeñar el rol de estrella del Real Betis, pues sus características y su personalidad encajan más en ese tipo de piezas que hacen funcionar un engranaje colectivo y que, aun siendo esenciales, no son las que sueren acaparar los elogios. Sin embargo, tanto se ha metido en su papel de dinamizador que ha acabado siendo omnipresente e incluso omnipotente en una espectacular temporada. El cegador brillo de su luz ha acabado eclipsando a otros astros del vestuario verdiblanco como Isco Alarcón, Antony dos Santos, Giovani Lo Celso, Ez Abde... El '8' del Betis es una estrella Mundial; pero Luis de la Fuente le ha negado un premio de manera difícil de entender.

Luis de la Fuente descarta a Pablo Fornals en la lista con los 26 convocados de España para el Mundial 2026

Este esplendor había acabado traspasando los muros heliopolitanos y había iluminado también el vestuario de la selección española. Todo apuntaba a que, después de celebrar con el Betis un histórico billete para la UEFA Champions League, Fornals jugaría el Mundial de 2026 que arranca dentro de dos semanas en Canadá, Estados Unidos y México; pero en el mediodía de este lunes, Luis de la Fuente no ha pronunciado el nombre de Fornals y en su lugar ha llamado a Gavi (FC Barcelona, 13 partidos y 700' este curso) o al recuperado Mikel Merino (Arsenal FC, tras pasar cinco meses KO). Lo más parecido a un bético en tierras nortemericanas serán Fabián Ruiz, Borja Iglesias o el propio centrocampista culé, formado en la cantera de Los Bermejales.

"He hablado con algunos, con otros no. Dejar a jugadores que están capacitados fuera es de lo más feo de este trabajo. Es verdad que aquí no se termina la historia. Habrá más oportunidades para todos esos jugadores que se han ganado ir al Mundial tanto como los 26 convocados. ¿Qué hay que hacer? Seguir trabajando. No es un adiós, sino un hasta pronto. Antes de lo que pensamos nos volveremos a encontrar", ha explicado De la Fuente sobre las ausencias más destacadas de la lista: Pablo Fornals, Dean Huijsen, Robin Le Normand o Alex Remiro, entre otros.

Fornals, el segundo mejor de los 26 mundialistas, según la Inteligencia Artificial de Olocip

Nueve goles y nueve asistencias en 51 de los 55 encuentros disputados por su equipo en esta 25/26, sin lesiones, sin sanciones y con un altísimo rendimiento hasta en cinco posiciones distintas... Todo eso ha metido a Pablo Fornals en los mejores onces de la temporada de los principales portales estadísticos e incluso ha sido ensalzado por la Inteligencia Artificial de Olocip, que le destaca como el segundo mejor futbolista español de esta 2025/2026 con un valor acumulado de 13,5; sólo por detrás del barcelonista Lamine Yamal (21,5).

La IA de Olocip ha realizado el análisis de rendimiento de los jugadores españoles durante la 25/26 en Premier League, LaLiga EA Sports, Serie A, Ligue 1, Bundesliga, Liga Portugal, Saudí Pro League, Qatar Stars League y competiciones europeas. "Nuestra tecnología de inteligencia artificial de vanguardia nos ha permitido evaluar la influencia de los jugadores en sus clubes, enfocándonos en la calidad sobre la cantidad de sus contribuciones con una visión distintiva y objetiva", explica la empresa tecnológica.

El corazón del Real Betis se queda sin el premio del Mundial 2026

"Ha costado, porque dentro del equipo hay jugadores con mucha calidad, mucho nombre, que gustan mucho y más a los niños; pero yo estoy contento porque sé que en los corazoncitos de los béticos hay un trocito de Pablo Fornals. No les podemos pedir nada a la afición. Siempre lo dan todo, igual que intentamos hacer nosotros en el campo. Sólo les digo que disfruten mucho del verano y de lo que nos hemos ganado jugar el año que viene; que vayan a estadios de primer nivel, si pueden, que viajen a grandes ciudades y que se lo pasen genial animando a su Betis", decía el castellonense en los medios del club.

Su entrenador, Manuel Pellegrini, no tenía duda alguna de que Fornals iba a jugar su primer Mundial. "Pablo ha hecho una excelente temporada y ya ha sido llamado en los últimos dos o tres partidos de manera continua. No creo que no vaya a estar en la lista para el Mundial; primero, porque ya estaba, no es que lo vayan a llamar ahora por primera vez, y en segundo lugar porque creo que su campaña así lo ha merecido", opinaba el chileno tras la victoria por 2-1 del pasado sábado ante el Levante UD, con otro gol decisivo en La Cartuja del centrocampista verdiblanco, que ya había metido (ante el Elche) el tanto que selló la Champions.