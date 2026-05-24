Un escaparate con posibles rebajas: Samú Costa, Virgili, Leo Román, Muriqi, Ounahi, Arnau Martínez...

Aunque los tres descendidos tienen detrás importantes grupos financieros, el nuevo escenario en Segunda obligará a Oviedo, Girona y Mallorca a rebajar drásticamente su límite salarial, lo que podría suponen más de una oportunidad de mercado con jugadores interesantes

En el Real Oviedo, para ser sinceros, hay poco que 'rascar'. Los tres únicos que más o menos han destacado este curso fueron el guardameta Aarón Escandell (30 años), con un año más de contrato pero apalabrado por el Valencia CF; el extremo Ilyas Chaira (de 25 años, autor de seis goles y dos asistencias); y el delantero Fede Viñas (9+1), que volverá al Pachuca, cuyos dueños están detrás del club carbayón. Los tres que han descenso pertenecen, en realidad, a importantes grupos financieros que podrían amortiguar su caída, aunque el nuevo escenario en Segunda división les obligará a rebajar drásticamente su límite salarial.

Por ejemplo, el RCD Mallorca (con los ex deportistas e inversores Andy Kohlberg, Steve Nash y Steve Kerr al frente) rondaba los 61 millones de euros en la última ventana, al tiempo que el Girona FC (del City Group), los 77 millones. El que más ha tenido en LaLiga Hypermotion fue el CD Leganés, uno de los que perdió la categoría el curso anterior, y no llegaba a 20 millones. A nadie escapa que la forma más lógica de reducir costes de plantilla pasa por las ventas. Y tanto bermellones como blanquirrojos tienen en sus disciplinas futbolistas mucho más interesantes que, visto lo visto, podría tener alguna rebaja por las circunstancias.

De Samú Costa a Virgili pasando por Muriqi y Leo Román en Palma

Relacionado recientemente con el Real Betis, el RCD Mallorca pedía no menos de 20 millones por su pivote Samú Costa (zurdo, de 25 años, a punto de jugar el Mundial con Portugal y con reciente explosión como llegador, atestiguándolo sus siete tantos y dos asistencias), tasado en 15 millones por 'Transfermakt'. También se vinculó a los verdiblancos con Jan Virgili, extremo zurdo de cierto parecido con Ez Abde, aunque de rendimiento muy inferior (2+6). Aún tiene 19 años, eso sí. Todo lo contrario que el delantero Vedat Muriqi.

El kosovar tiene 32 años, pero su fiabilidad como rematador está sobradamente contrastada (23 dianas esta campaña). No parece que en La Cartuja mantengan el seguimiento a un lateral diestro que lleva años queriendo marcharse de la isla, Pablo Maffeo, aunque, con la salida de Adrián San Miguel y las dudas sobre si fichar o no un recambio, no habría que descartar que volviera a la órbita verdiblanca un Leo Román que ya lo estuvo el verano pasado, aunque acabó renovando en tierras baleares y volviendo a Sevilla el cancerbero Pau López.

Ounahi, Tsygankov, Arnau Martínez o Vanat en Montilivi

Equipo de Champions League hace muy poco tiempo, el Girona FC perdió mucho potencial el pasado verano (Ladislav Krejcí, Miguel Gutiérrez, Yangel Herrera...), aunque fichó bien a última hora (Vladyslav Vanat, Bryan Gil, Azzedine Ounahi, Hugo Rincón, Álex Moreno, Axel Witsel, Vitor Reis, Thomas Lemar...) y también a priori en enero (Fran Beltrán, Claudio Echeverri, Marc-André Ter Stegen). Ahora, tendrá que dejar salir a algunos de ellos sin poder subirse a la parra demasiado en lo monetario.

Entre lo que busca el Real Betis destaca el mediocentro y mediapunta marroquí. ESTADIO Deportivo ya avanzó el primicia que gusta mucho en La Cartuja. Costó seis millones y, de marcharse por un montante similar, sería una 'ganga'. También necesitarán en tierras heliopolitanas laterales (el polivalente Arnau Martínez, con dos goles y tres asistencias, amén de bagaje como central, tiene 23 años y un valor de mercado de 10 millones) y atacantes (los ucranianos Viktor Tsygankov y Vladyslav Vanat, extremo y ariete, tienen buena pinta).