El Valencia mueve ficha y cierra el fichaje de Aarón Escandell

El meta de Carcaixent verá cumplido su sueño de defender la portería de Mestalla en un fichaje que ha contado con un gran componente emocional; el Oviedo facilitará su salida pese a que renovó y tiene un año más de contrato

El Valencia tendría ya cerrado el fichaje de Aarón Escandell para su portería. Imago

El Valencia CF ya tiene atado a su nuevo portero. Aarón Escandell será jugador del conjunto de Mestalla a partir de la próxima temporada. Esta operación se viene fraguando desde hace varias semanas y se da prácticamente por cerrada.

El guardameta valenciano regresa así a su tierra para competir por la titularidad después de convertirse en una de las grandes sensaciones del campeonato pese al descenso del Real Oviedo.

El Valencia ha querido mover ficha rápido

La salida de Julen Agirrezabala, que regresará al Athletic tras finalizar su cesión, obligaba al Valencia a moverse en el mercado con lucidez. Y el elegido ha sido un portero que ha firmado una temporada sobresaliente bajo palos, siendo de largo una de las pocas noticias positivas del conjunto asturiano en un curso muy complicado en el que ha terminado consumando su regreso a Segunda División.

El club valencianista llevaba tiempo siguiendo de cerca su evolución y finalmente ha terminado acelerando una operación que ha sido muy sencilla gracias al fuerte componente emocional. Y es que el propio Aarón siempre ha manifestado que vestir la camiseta del Valencia era uno de los grandes sueños pendientes de su carrera.

El Oviedo facilitará su salida

Pese a que renovó recientemente su contrato hasta 2027, el Real Oviedo facilitará la salida del futbolista tras consumarse el descenso a Segunda División.

En el club asturiano entienden que se trata de una oportunidad importante para el portero y no pondrán demasiados obstáculos puesto que se trata de una operación que beneficia a todas las partes.

Su fichaje todavía no es oficial, pero se da por cerrado salvo giro inesperado de los acontecimientos.

El sueño de volver a Mestalla

El guardameta de Carcaixent siempre ha mantenido un vínculo especial con el Valencia. Formado en las categorías inferiores del club, donde coincidió incluso con José Luis Gayà, el portero reconoció públicamente el pasado mes de marzo su deseo de regresar algún día a Mestalla.

"Yo siempre he querido volver al Valencia", confesó cuando empezó a crecer el interés del club de sus amores. "Me gusta ver al Valencia. Tengo un sentimiento especial porque salí de su cantera y como buen valencianista siempre le deseas lo mejor", agregó entonces.

Aarón nunca ha ocultado el impacto que le generaba Mestalla desde pequeño. El ambiente, la presión y el peso del estadio siempre fueron una motivación para un futbolista que ahora tendrá la oportunidad de defender precisamente esa portería con la que soñaba de niño.

Una de las revelaciones de LaLiga

A sus 30 años, Aarón Escandell llega al Valencia en el mejor momento de su carrera tras su paso por Granada, Cartagena, Las Palmas y Oviedo. Aunque no pudo evitar el descenso del Oviedo, su rendimiento individual ha sido sobresaliente durante toda la temporada.

El portero ha sostenido al equipo asturiano en numerosos partidos y ha terminado consolidándose como uno de los nombres propios del campeonato. Su regularidad, reflejos y personalidad bajo palos convencieron hace tiempo a la dirección deportiva valencianista, que buscaba un perfil fiable y competitivo para acompañar a Stole Dimitrievski en la portería.

La idea del club es que ambos peleen por el puesto desde la pretemporada. En Mestalla consideran que la competencia elevará el nivel de una posición clave y ven en Escandell un guardameta preparado para asumir la presión de jugar en un club grande.