Corberán: "Vamos a hacer todo por Europa, como si dependiera de nosotros"

El Valencia necesita ganar al Barça y esperar que ni Getafe ni Rayo Vallecano ganen sus respectivos partidos ante Osasuna y Alavés; pese a la carambola, Mestalla se llenará para vivir el primer gran partido del año con aspiraciones ambiciosas reales a Europa

El Valencia todavía cree en Europa. Lo hace agarrándose a una combinación complicada en una última jornada que puede terminar convirtiendo una temporada tremendamente irregular en un cierre inesperadamente ilusionante. Después del espectacular triunfo en Anoeta frente a la Real Sociedad (3-4), el conjunto de Carlos Corberán mantiene todavía opciones matemáticas de acabar séptimo y clasificarse para la próxima edición de la Conference League.

Sus cuentas son claras. Necesita ganar al FC Barcelona en Mestalla y esperar después a que ni Getafe CF ni Rayo Vallecano consigan vencer en sus respectivos partidos. No depende de sí mismo, pero Corberán dejó muy claro este viernes que el equipo afrontará la cita como si todo estuviera únicamente en sus manos.

“Sabemos la grandeza de este club y lo que representamos. Desafortunadamente, no habíamos merecido hasta hoy hablar de algo más, por eso tenemos que lucharlo y pelearlo al máximo. No dependemos de nosotros, pero vamos a hacer todo por hacer algo grande como si dependiera de nosotros”, aseguró el técnico valencianista.

Mestalla vuelve a ilusionarse

La victoria en San Sebastián ha cambiado completamente el ambiente alrededor del equipo che. Unas semanas atrás, el objetivo prioritario seguía siendo escapar definitivamente de cualquier amenaza incómoda en la clasificación. Ahora, en cambio, Mestalla llega a la última jornada soñando con Europa.

Corberán quiso poner en valor precisamente esa ilusión colectiva que se ha generado alrededor del equipo en este tramo final de temporada. "Tenemos la ilusión de dar una alegría a nuestra afición y acabar la temporada de la mejor forma posible, sabiendo que hay una opción de entrar en competición europea. Eso está por encima de cualquier aspecto", explicó.

El entrenador insistió varias veces en la necesidad de competir el partido con el mejor equipo posible y desde la máxima ambición posible y evitando cualquier distracción relacionada con otros campos o posibles escenarios clasificatorios. "Tenemos una oportunidad de conseguir tres puntos, que sabemos que son muy difíciles de lograr por la magnitud y el nivel del rival. Por suerte, tenemos posibilidades de todo y vamos a ir a por ello", añadió.

Corberán no quiere especular con el Barça

En Valencia existe la sensación de que el contexto competitivo podría favorecer al conjunto blanquinegro. El Barcelona ya llega a Mestalla como campeón de Liga y tras varios días de celebraciones por el título. Sin embargo, Corberán rechazó frontalmente cualquier análisis relacionado con una posible relajación azulgrana. "Nunca he creído ni he especulado sobre el comportamiento de cualquier rival. Hablar de que un equipo no se juega nada es faltar al respeto de cualquier jugador profesional de fútbol", afirmó.

El técnico valencianista dejó claro que toda la preparación del encuentro gira exclusivamente alrededor del rendimiento propio y no de las circunstancias del rival. "Hablar de escenarios que no son reales no conlleva nada. Hay que poner la pierna, correr, ser intensos, saber jugar el partido. Estamos centrados absolutamente en nosotros", explicó.

También evitó entrar en cualquier lectura relacionada con las celebraciones recientes del conjunto azulgrana. "Es algo que a nosotros no nos ocupa ni un ápice de espacio en nuestra mentalidad. El Valencia juega en Mestalla y tenemos una oportunidad bonita con nuestra afición. Vamos a jugar con determinación, no perdemos ni tiempo ni energía en la vida del rival”, señaló.

“La afición no quiere palabras, quiere hechos”

Más allá de las opciones europeas, Corberán quiso lanzar un mensaje muy directo sobre la responsabilidad competitiva que tiene el equipo delante de su gente en el último partido del curso. "La afición no quiere palabras, quiere hechos, comportamientos, partidos, entrega. Y eso es lo que debemos hacer mañana para darles una alegría", comentó.

El técnico reconoció además que el equipo no estuvo al nivel exigible durante buena parte de la primera vuelta, aunque destacó la reacción competitiva mostrada en los últimos meses. "En la primera vuelta no estuvimos a la altura, no conseguimos lo que nos debemos exigir. Lo hemos mejorado en la segunda vuelta y por eso mañana tenemos esa posibilidad", admitió.

El Valencia quiere cerrar el curso dejándose el alma

El Valencia afronta así una última noche cargada de tensión competitiva y emoción. Mestalla presentará una de las mejores entradas de la temporada y el equipo llega convencido de que todavía puede cerrar el curso con un premio europeo que hace meses parecía absolutamente imposible.

Corberán lo resumió perfectamente con una frase que define el estado de ánimo actual del vestuario. "Queremos jugar con la determinación de que dar una alegría al valencianismo depende únicamente de nosotros". Y eso es exactamente lo que intentará hacer el Valencia, dejarse el alma hasta el último minuto para intentar regresar a Europa.