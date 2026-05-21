El guiño de Unai Emery tras ganar la quinta Europa League: "Aprendí en el Valencia"

El exentrenador de Valencia, Sevilla y Villarreal levantó su quinto título en la competición europea y durante la celebración recordó su pasado che

Sin duda alguna, Unai Emery es el hombre del momento. El técnico de Hondarribia ha logrado levantar su quinta Europa League como entrenador tras ganar la final con el Aston Villa, en la que arrolló al Friburgo con tres goles.

El entrenador español ha hecho historia al convertirse en el entrenador con más títulos de Europa League, logrados además con tres clubes diferentes (tres en el Sevilla, uno en el Villarreal y otro con el Aston Villa), unos número que solo iguala como jugador José Antonio Reyes, que también gano cinco Europa Leagues, tres de ellas precisamente con el preparador vasco en el club de Nervión.

Pero el entrenador del Aston Villa, si por algo se caracteriza, es por ser agradecido con todos aquellos clubes que le dieron la oportunidad cuando empezaba, y entre ellos se encuentra el Valencia, club al que llegó en 2008 cuando tan solo contaba con dos experiencias previas en los banquillos, Lorca Deportiva y Almería.

Anoche, en plena celebración del título europeo, Emery atendía a los micrófonos de la Cadena COPE, recordando su pasando y asegurando que su paso por el Valencia fue un aprendizaje para sus éxitos posteriores: "Aprendí en el Valencia a ver lo que era Europa, a cómo entenderla y a aprender a competirla; aunque no tuve suerte de conseguir nada en Europa League ni Champions".

Tras Valencia, también en LaLiga pasó por el Sevilla y el Villarreal, donde asegura que con los primeros aprendió "a querer esa competición", lo que le permitió trasladarlo después con el conjunto amarillo.

Emery, un enfermo de "ganar partidos"

Como es lógico, el técnico de Hondarribia se ha ganado multitud de halagos en las últimas horas al erigirse como el 'Rey de la Europa League' y es que hasta desde dentro de su propio vestuario se rinden a él. Uno de ellos es el 'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa y de la selección argentina.

"Le quiero mucho. Le conozco desde hace muchos años en el Arsenal y me llevo muy bien con él. Es un ganador como yo, un enfermo por ganar partidos. Le quiero muchísimo", añadió el arquero argentino, que levanta su primer título desde la Copa del Mundo de Qatar y la pasada Copa América. A nivel de clubes, este es el primer trofeo para el 'Dibu' desde la FA Cup y la Community Shield que conquistó en el Arsenal en 2020.

Unai Emery, el Rey de la Europa League

El Aston Villa logró anoche la primera Europa League de su historia a las órdenes del entrenador Unai Emery, que agrandó su dominio de esta competición con su quinto título del torneo conseguido como técnico, tras haberlo ganado antes en tres ocasiones con el Sevilla y en una con el Villarreal.

El equipo de Birmingham, que se impuso por 3-0 al Friburgo en la final de Estambul, aumentó a cinco los títulos ganados por Inglaterra desde el cambio de denominación de Copa de la UEFA a Europa League, todavía lejos de España, que ha conquistado nueve (cinco del Sevilla, tres del Atlético de Madrid y uno del Villarreal).

Si se contabilizan también la Copa de la UEFA y la Copa de Ferias, sus precedentes, los conjuntos ingleses ocupan la segunda plaza por países en el palmarés, con once, todavía a tres de distancia de los clubes españoles. El Aston Villa toma el relevo como campeón al Tottenham, que venció la pasada campaña por 1-0 al Manchester United en la final.