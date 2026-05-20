Hugo Duro marca el camino a Europa:﻿ "Creo que es una exigencia que nos debemos poner, esta semana todo es diferente"

El delantero del Valencia ha repasado la actualidad del equipo antes de afrontar el último partido de la temporada, donde tienen opciones matemáticas de acabar séptimos y jugar la previa de la Conference League, algo que debería ser costumbre en el club según el '9'

Hugo Duro cree en el sueño europeo del Valencia. El delantero madrileño está convencido de que pueden conseguirlo en una última jornada que puede ser una fiesta en Mestalla siempre y cuando ganen al Barcelona y desde el Coliseum y Mendizorroza lleguen noticias en forma de derrotas de Getafe y Rayo Vallecano.

Estos tres resultados llevarían al Valencia a Europa siete años después y Hugo Duro elige creer. "Ha sido una temporada muy difícil para todos. Siempre con el runrún de la permanencia y llegar a la última jornada con muchas posibilidades de acabar en Europa, tenemos que aprovecharlo e ir a tope a por esa oportunidad aunque hay que esperar a los demás", ha reconocido el '9' che en declaraciones a la radio oficial del club.

Además, será un partido muy especial porque supone acabar LaLiga con la afición: "Hacía años que no acabábamos en Mestalla. El año que viene será el último que vamos a jugar ahí y sería un premio enorme jugar en Europa. Nosotros tenemos que salir a tope para lograr un victoria, celebrarlo y disfrutar todos juntos porque lo hemos pasado muy mal este año".

De hecho, Hugo Duro no duda en que ellos al menos cumplirán su parte y ganarán a un Barcelona que no se juega nada en la última jornada. "Lo más importante es centrarnos en nosotros mismos porque lo que no depende de nosotros no lo podemos controlar. Nos tenemos que centrar en ganar al Barça y hacer un buen partido e irnos con un sabor de boca. Tenemos que esperar que se den los resultados para celebrarlo todos juntos", ha recalcado antes de tratar otras cuestiones

La fuerza que da Mestalla

"Yo llevo muchos años aquí, pero también he jugado como visitante. Cuando juegas en Mestalla y la afición aprieta por cualquier situación, te da un plus que tenemos que aprovechar. Mestalla se tiene que dar cuenta de que el ánimo que nos da nos ayuda y participa en el partido más de lo que se creen".

Dijo que había que hablar más de Europa

"Estamos todo el año mandando mensajes. Como equipo, como club y como afición tenemos que intentar que este mensaje se transmita desde el principio porque es un club de ambición y muy grande. Creo que es una exigencia que nos debemos poner. Parece que no, pero la mentalidad que tenemos esta semana es otra. Las ganas de jugar, la manera de entrenar... todo es diferente".

La victoria loca ante la Real Sociedad

"Al final de temporada los partidos son diferentes porque algunos se juegan algo y otros no. Ganamos en San Mames donde el Athletic se jugaba entrar en Europa, empatamos contra el Rayo y hemos ganado en Anoeta. En los cinco años que llevo aquí no había ganado en ninguno de los dos campos y lo hemos conseguido. Nos queda un partido y debemos ir con la ambición a full y la confianza máxima".

Ganar al Barça no es fácil

"Esto es fútbol. El año pasado conseguimos ganar en el Bernabéu. Para nosotros es una final y creo que, sinceramente, muchos de sus jugadores estarán pensando en otras cosas y eso lo tenemos que hacer notar en el campo. El que se está jugando todo es el Valencia y tenemos que ir dos marchas por encima de ellos porque son un equipo muy grande y si no no les ganas. Esa tiene que ser la mentalidad del equipo: salir a machacar, a aplastar pero siempre con respeto. Tenemos ganas de brindar esa victoria. Solo nos vale ganar. Tenemos que salir con la cabeza tranquila, pero con el cuchillo entre los dientes".

Ha entrado en el 'top 25' de máximos goleadores del Valencia en LaLiga

"No dejan de ser datos, que me hacen mucha ilusión. Sobre todo, por cumplirlo en un club como el Valencia, por la conexión que tengo con todo el mundo. Me da mucho orgullo, pero quiero más, esperemos que estar en el 'top 25' se me quede corto y que en unos años, la gente me recuerde como jugador, pero también como persona".

Ahora es más maduro

"Me gusta valorar lo que tengo y aprender mucho. Lo he sabido hacer. En mi cabeza pegué un cambio y siempre me exijo mejorar. He demostrado que puedo hacer diez goles mínimo por temporada y, ahora, a subir la media. Soy ambicioso, pero también autocrítico. Sé lo que puedo ayudar al equipo, disfruto el fútbol, pero también ayudando a mi gente. Sabiendo donde estoy es lo mínimo que debo".