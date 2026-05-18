Valencia: una segunda vuelta de Champions para soñar con Europa

El conjunto de Carlos Corberán ha sumado 29 puntos desde la jornada 20, donde logró ganar su primera partido fuera de casa de la temporada; ahora tiene la oportunidad de asaltar la séptima plaza

El Valencia ha logrado en dos semanas convertir un final de Liga decepcionante y ilusionante gracias al 7 de 9 cosechado ante Athletic Club, Rayo Vallecano y Real Sociedad. Ahora, los hombres de Carlos Corberán están en disposición de alcanzar la séptima posición y hacerse con la posición de Conference League si los resultados acompañan, lo que sin duda sería un premio más que merecido después de todo el sufrimiento acumulado a lo largo de la temporada.

El Valencia necesita ganar al Barcelona y esperar que ni Rayo Vallecano ni Getafe logren los tres puntos ante Alavés y Osasuna, esta es la única fórmula para volver a Europa, algo totalmente impensable el pasado mes de enero, cuando el conjunto che volvía a caer a los puestos de descenso a Segunda por segunda vez esta temporada.

El cuarto mejor equipo de esta segunda vuelta

Pero la remontada en este 2026 ha sido digna de elogio pues el Valencia ha conseguido sumar, a falta de un partido por jugarse, nada mas y nada menos que 29 puntos en esta segunda vuelta por tan solo 17 que cosechó en la primera vuelta.

Una cifra que además sitúa al conjunto de Corberán como el cuarto mejor equipo de la segunda vuelta, en puesto de Champions, tan solo superado por Barcelona, con 45 puntos, Real Madrid, 38 puntos, y Atlético de Madrid, 31 puntos.

El gran debe del Valencia durante la mitad de LaLia ha estado fuera de casa, donde no era capaz de ganar un solo partido. El primero en Getafe, el 18 de enero y ya en la jornada 20. Tras él, cuatro más (ante Levante, Sevilla, Athletic y Real Sociedad) que han elevado el número de puntos y por consecuencia, su nivel en LaLiga, pasando de la posición 18 en la jornada 23 a la novena de la actualidad. Tan solo una jornada, en la tres, estuvo más alto, en la octava plaza.

El mercado de invierno, clave

Otro factor clave para que el Valencia haya podido aumentar su nivel de competitividad y salir de los puestos de abajo ha sido el acierto en el mercado de invierno. Los fichajes de Unai Núñez, Guido Rodríguez y Umar Sadiq han aportado a su manera. El central vasco, que también ha jugado como lateral, ha dado consistencia y tranquilidad a una zaga diezmada por las lesiones. Sadiq no es que haya hecho muchos goles, tan solo cuatro, pero todos han significado puntos para el Valencia, por lo que estas dianas han sido de calidad.

Y sobre todo el fichaje de Guido Rodríguez. Hasta el mes de enero, el Valencia era un equipo que se partía en dos y hacía aguas por el centro del campo, pero la llegada del argentino supuso un salto competitivo que se ha refrendado con resultados. De hecho, el campeón del mundo con Argentina no tardó más de dos partidos en ser titular y desde entonce lo ha jugado todo.

Tan sólo la permanencia más cara de los últimos años, que esta temporada se irá por encima de los 40 puntos, ha privado al Valencia de poder mirar antes a Europa que al descenso, como reconocía ayer su técnico, Carlos Corberán. "La verdad que hubiéramos deseado que esa pelea hubiera aparecido antes, pero bueno, ha llegado cuando ha llegado. Y bueno, todavía tenemos una jornada por delante. El Valencia va a luchar al máximo porque esta victoria nos ha dado mucho ánimo. Y vamos a afrontar el partido con la intensidad, con la intención, con nuestra afición, de ir a por los tres puntos. A ver si ojalá podamos conseguir algo muy bonito", reconocía.