Matarazzo se muerde la lengua con sus jugadores: "Es terrible, necesito ser cuidadoso con lo que digo"

El técnico estadounidense se ha mostrado "decepcionado" por el último resultado de la temporada en Anoeta ya que se jugaban "algo hoy" por ser "la despedida en casa" y "por Elustondo"

Pellegrino Matarazzo, técnico de la Real Sociedad, ha despedido la temporada en Anoeta con una derrota en el tiempo añadido ante el Valencia que no le ha dejado un buen sabor de boca. "Para ser honesto, necesito ser cuidadoso con lo que digo. En la primera parte no jugamos como queríamos, y la segunda, fue mejor, igualamos con intensidad, pero no es suficiente para ganar en la Liga. Es muy duro encajar estos goles cuando remontas. Para mí es difícil poner en palabras lo que siento, y estoy muy decepcionado de haber perdido este último partido en Anoeta", ha reconocido sin tapujos el estadounidense.

El preparador ha lamentado la falta de intensidad en estos últimos partidos tras haber ganado la Copa del Rey que ha llevado a la Real Sociedad a encajar ya 60 goles. "No es algo de estructura, es un tema de intensidad. Necesitamos mejorar en el proceso, en la comunicación, pero no es algo de estructura", ha admitido.

Sobre el cambio de imagen del equipo tras la conquista de la Copa del Rey, Matarazzo ha sido sincero: "No tengo buenas sensaciones, es terrible. Hoy estoy muy abajo. Jugábamos por algo hoy, despedida en casa, por 'Elus', y no fue suficiente. Pienso que necesitamos mejorar muchas cosas de cara a la próxima temporada".

Matarazzo, "muy enfadado" con sus jugadores

De hecho, Matarazzo no ha escondido su malestar, asegurando que es día que más enfadado está desde que llegó. "Sí, seguro, estoy muy enfadado", ha advertido para luego reconocer que algo cambiará en el último partido ante el Espanyol: "Siempre hay posibilidades de cambiar cosas y dar oportunidades a los jugadores oportunidades, siempre tratamos de encontrar soluciones. Hago lo mismo todas las semanas".

Por último, sobre si estos últimos partidos pueden cambiar en algo sus planes de cara la próxima temporada, Matarazzo ha preferido esperar a acabar LaLiga antes de tomar cualquier decisión: "Tenemos un partido más, hablaremos un poco más de la próxima temporada tras el último partido. Tengo ideas, pero no es el momento de tomar decisiones ahora. He sacado conclusiones en los últimos partidos".