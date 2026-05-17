Lucas Beltrán otra vez fuera de la lista: tiene muy complicado decir adiós en Mestalla

El delantero argentino ha vuelto a quedarse fuera de la lista de convocados, la cuarta vez consecutiva, debido a que sus molestias en el tendón rotuliano no desaparecen y tiene complicado despedirse de la afición en la última jornada

El Valencia ya se encuentra en San Sebastián donde buscará el punto que le falta para amarrar matemáticamente la permanencia en esta penúltima jornada. Hasta el País Vasco se ha desplazado la expedición valencianista con algunas bajas reseñables, como son las de los lesionados de larga duración Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, a los que esta semana se han sumado Renzo Saravia y José Luis Gayà.

Pero además, Carlos Corberán no podrá contar tampoco con Lucas Beltrán. El delantero argentino está lidiando con unas molestias en el tendón rotuliano de su rodilla que no le permiten jugar con unas mínimas garantías de poder rendir y tampoco estará esta tarde en Anoeta.

Lucas Beltrán, un adiós en el aire

Con esta ausencia, ya son cuatro consecutivas para el futbolista cedido por la Fiorentina, pues tampoco estuvo en condiciones para formar parte de la convocatoria ante el Atlético de Madrid, el Athletic Club y el Rayo Vallecano. En la rueda de prensa previa al choque, Carlos Corberán todavía daba al argentino como "duda", aunque reconociendo que era complicado que pudiera llegar a tiempo.

"Es difícil, pero no imposible. Veremos cómo responde al tratamiento que se le efectuó. Si ese tratamiento responde bien y prueba entrenando y se encuentra bien, vendrá a viajar con el equipo. Si ese tratamiento no responde bien o prueba entrenando y sigue con molestias, no podrá estar disponible", explicaba, como así ha sido finalmente.

Teniendo además en cuenta que el futbolista está cedido por la Fiorentina, cabe la posibilidad de que no vuelva a jugar más en lo que queda de temporada, que en el caso concreto de Lucas Beltrán tan solo se trata de un partido más, el de la última jornada frente al FC Barcelona en Mestalla.

Todo dependerá de la evolución y las sensaciones del atacante che en la próxima semana, pues esa dolencia en el tendón rotuliano parece que no remiten lo suficiente. En caso de volver, Beltrán podría despedirse de la que ha sido su afición esta temporada, de lo contrario, su último partido habrá sido el de la jornada 32, el pasado 25 de abril en Mestalla, en el que el Valencia ganó 2-1 al Girona.

La convocatoria del Valencia

Así, el técnico del Valencia ha vuelto a tirar de jugadores del Mestalla para completar la convocatoria con la llamada a canteranos como Iranzo, Marcos Navarro o David Otorbi.

De esta forma, la lista al completo, de la que Corberán deberá hacer un descarte antes del partido, está formada por: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski, Cristian Rivero, César Tárrega, Unai Núñez, Eray Cömert, Jesús Vázquez, Marcos Navarro, Iranzo, Thierry Rendall, Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Filip Ugrinic, Guido Rodríguez, Baptiste Santamaría, Arnaut Danjuma, Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, David Otorbi y Umar Sadiq.