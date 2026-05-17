Gayà dice adiós a la temporada y Saravia, al Valencia: partes médicos de los laterales de Corberán

Tanto el capitán che como el argentino cayeron lesionados el pasado jueves ante el Rayo Vallecano y tras ser explorados, no podrán volver a jugar antes del próximo sábado; el ex de Atlético Mineiro acaba contrato y no seguirá en Mestalla

Carlos Corberán desvelaba en la rueda de prensa previa al partido ante la Real Sociedad que no podría contar ni con José Luis Gayà ni con Renzo Saravia, que acabaron lesionados en el último partido de LaLiga frente al Rayo Vallecano en Mestalla. "Los jugadores que se retiraron por lesión no van a estar disponibles. Tienen ambos las pruebas y sabremos el alcance de las lesiones. En este momento lo desconozco, pero sí que es seguro que ambos están descartados para el partido", afirmaba Corberán.

Por la tarde, ambos jugadores fueron sometidos a sus respectivas pruebas médicas y el club ofreció sendos partes médicos donde informó del alcance de la lesión de ambos. En el caso del capitán, Gayà presenta "una lesión en la musculatura del cuádriceps de su pierna derecha, sufrida el pasado jueves durante el partido ante el Rayo Vallecano en Mestalla", por lo que "el lateral valencianista seguirá tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica".

En el caso del lateral argentino, Renzo Saravia "presenta una lesión en la musculatura isquiosural izquierda" sufrida también el pasado jueves durante el partido ante el Rayo Vallecano, por lo que "el lateral valencianista continuará tratamiento médico y de readaptación hasta mejoría clínica".

El Valencia Club de Fútbol no ha especificado el tiempo de baja que estarán ambos ni los plazos de la recuperación, por lo que teniendo en cuenta que LaLiga acaba el próximo fin de semana y tan solo restan dos jornadas, no parece probable que vayan a vestir más la camiseta del Valencia esta temporada.

Saravia, adiós al Valencia

En el caso del argentino además está el agravante de que termina contrato con el club che el próximo 30 de junio, de ahí que con esta lesión se haya despedido futbolísticamente del club. El que fuera internacional por Argentina llegó a Mestalla en el mes de febrero, ya cerrado el mercado de invierno pero como agente libre, ocupando la ficha dejada por Foulquier tras su grave lesión.

Sin embargo, ex del Atlético Mineiro, donde había acabado contrato en enero, no llegó a debutar hasta finales de abril en Mallorca, propiciado también por la lesión de Thierry Rendall. El argentino disputó 79 minutos en Son Moix, y desde entonces ha sido titular ante Girona, Atlético de Madrid y Athletic Club, pero en el último choque ante el Rayo Vallecano sintió un pinchazo y tuvo que pedir el cambio a la media hora de partido.

Renovación del lateral derecho: Rubén Sánchez, Andrés García...

Pese a que su rendimiento no ha sido deficiente, tampoco ha terminado de convencer al club para apostar por su continuidad, al menos de momento, por lo que todo hace indicar que saldrá de nuevo como agente libre el próximo 1 de julio. Como ya hemos contando en ESTADIO Deportivo, la intención de la entidad de Mestalla es la de renovar su lateral derecho. Además del argentino también se marchará libre Thierry Rendall, que acaba contrato después de siete años en el equipo che.

El tercero en discordia es el lesionado Dimitri Foulquier, a quien le queda un año más de contrato, hasta el 30 de junio de 2027 pero al que se le invitará a buscar una salida este próximo verano siempre y cuando satisfaga a las dos partes.

Como posibles refuerzos para el carril derecho gustan mucho en Mestalla el perico Rubén Sánchez, por el que ya se intentó llegar a un acuerdo el pasado verano sin éxito, y al que ahora le quedará tan solo un año de vinculación con la entidad espanyolista. Otro de los nombres en la agenda es del 'villano' Andrés García. El valenciano no ha tenido mucho protagonista con Unai Emery en el Aston Villa y podría salir en busca de protagonismo este verano.