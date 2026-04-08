Renzo Saravia, por fin ante la oportunidad de debutar con el Valencia

El lateral argentino ha llevado un plan de puesta punto durante el último mes y medio pero todavía no ha jugado un solo minuto; este sábado tiene la ocasión ante la baja por lesión de Unai Núñez

Los problemas se le acumulan a Carlos Corberán en la defensa. El técnico valencianista no podrá contar para el choque de este sábado frente al Elche con hasta cuatro de sus defensas: Copete, Diakhaby, Foulquier y Unai Núñez. Ha sido el zaguero vasco el último en sumarse a la lista de lesionados después de que ayer se sometiera a unas pruebas médicas que han detectado "una afectación de la región isquiotibial".

Una buena noticia dentro de lo que cabe ya que el futbolista cedido por el Celta de Vigo ha esquivado una rotura que le hubiera tenido más tiempo en el dique seco. Pese a todo, esta lesión no le permitirá llegar a tiempo para el duelo del Martínez Valero, por lo que Corberán tendrá que hacer encaje de bolillos para confeccionar su línea defensiva.

El preparador de Cheste tan solo cuenta con dos centrales para este choque, por lo que no tendrá más remedio que alinear a César Tárrega y a Eray Comert en el eje de la zaga, teniendo que tirar de algún canterano por si las moscas, siendo Unai Núñez el que venía ejerciendo como lateral diestro en algunos partidos, por delante de Thierry Correia y el fichado en enero Renzo Saravia.

¿Thierry o Saravia?

Sin embargo, la leve lesión del de Portugalete abre de nuevo la puerta de la titularidad a ambos. Corberán deberá decidir en los próximos días pero ante el Celta, cuando cambió a Unai Núñez, el elegido fue el portugués, pese a que su futuro en el Valencia apunta a un adiós a final de temporada, cuando acaba contrato.

Por eso y al tratarse de un rival de menor enjundia a priori que el Celta, podría ser una buena oportunidad para que Renzo Saravia se estrene con la camiseta del Valencia. El lateral argentino firmó por el club che como agente libre a finales de febrero tras acabar su contrato en enero con el Atlético Mineiro. La lesión de Foulquier de larga duración permitía el movimiento y ahora ha llegado su momento.

El lateral de 32 años todavía no ha tenido ocasión de estrenarse pese a que ha sido incluido en las últimas cuatro listas de convocados. El futbolista llegó a Valencia con la intención de convencer a Corberán de que podría quedarse en Mestalla más allá del próximo 30 de junio, por lo que ha llevado a cabo un plan de puesta punto exprés, pero el tiempo pasa y todavía no ha podido demostrarlo. Es ahora o nunca.

Unai Núñez, el último de la plaga en defensa

El defensa del Valencia Unai Núñez no se entrenó este miércoles con el resto de sus compañeros debido a unas molestias que arrastra del último partido y será baja para el partido de este sábado contra el Elche.

El central vasco cedido por el Celta de Vigo arrastraba unas molestias del partido del domingo ante el equipo vigués y este martes se sometió a pruebas para determinar el alcance de la lesión, que es menos grave de lo esperado inicialmente, pero no le permitirá llegar para el duelo en el Martínez Valero.

El equipo de Carlos Corberán regresó este miércoles a los entrenamientos después de tener día libre en una sesión en la que además de la baja del defensa también lo fueron las ya conocidas de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete. El central suizo Eray Cömert también acabó con molestias el partido contra el equipo vigués, pero en su caso sí se ha entrenado con normalidad.