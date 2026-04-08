Barcelona - Atlético, en directo el partido de la Champions League en vivo online

Sigue en directo el partido de ida de cuartos de final de la Champions League entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid

Muy buenas tardes. Ya estamos aquí preparados para el encuentro de esta noche. Se viene partido grande entre azulgranas y colchoneros. El segundo de esta particular trilogía en dos semanas.

El Atlético de Madrid tiene marcado a fuego este encuentro, sobre todo después de la derrota en Liga (1-2) y el susto que vivió en la vuelta de Copa del Rey (3-0), cuando el Barça estuvo muy cerca de levantarle el 4-0 de la ida cosechado en el Metropolitano.

Barcelona y Atlético se han enfrentado en dos ocasiones en los últimos años en la UEFA Champions League. Ambas en cuartos de final. La última con un resultado global de 3-2 dio como resultado la clasificación del conjunto azulgrana. El Barça busca hoy repetir.

Se abren las puertas del Camp Nou. Los barcelonistas saben que es una noche importante y así se respira en el ambiente. La Champions siempre tiene algo especial.

En la previa del encuentro, Hansi Flick salió en defensa de Lamine Yamal como padre y protector del internacional español. El alemán aseguró que "siempre" le protegerá, incluso cuando se equivoque, ya que es un jugador "fantástico" y recordó que "solo" tiene 18 años.

El gran temor de los azulgranas es perder a Lamine Yamal, que está apercibido y que a buen seguro se encontrará esta noche con una auténtica encerrona de los jugadores del 'Cholo'. El '10' azulgrana no es el único en peligro. También se pueden perder la vuelta por amarillas varios jugadores más de Barça y Atlético .

Los exteriores del estadio están abarrotados. Mucho ambiente y mucho humo a la llegada del equipo al Camp Nou. El Atlético también está ya en el interior del coliseo azulgrana.

El Barça ha venido motivando a su hinchada en las horas previas al partido. Es un día grande en Barcelona y eso se nota tanto en los exteriores como en el interior de un Camp Nou que comienza a llenarse.

La eliminatoriano solo se jugará en lo futbolístico. También se espera una batalla silenciosa, estratégica y emocional en la que el gran protagonista apunta a ser Lamine Yamal… y donde la figura de Diego Simeone emerge como pieza clave en un plan que va más allá del balón.

Por cierto, momentazo el que vivimos ayer en la rueda de prensa de Simeone junto a Antoine Griezmann. El técnico argentino aprovechó para expresar su más profunda admiración y respeto por su pupilo francés, al que considera un jugador y un amigo. Sus palabras emocionaron a los colchoneros:

Sin Raphinha, lesionado, el peso ofensivo del Barça recae sobre los hombros de Lamine. Hoy por hoy, es medio ataque culé, especialmente en el desequilibrio y la generación de peligro desde la banda.

Otro nombre propio esta noche es Julián Álvarez. El argentino viene sonando desde hace meses como posible refuerzo estrella del Barça 26/27, pero el Atlético no pondrá fácil su salida. Sin ir más lejos, Enrique Cerezo se ha mostrado tajante cuando le han preguntado esta mañana los periodistas antes de la comida de directivas. "Te lo voy a decir en tres palabras: Tiene contrato con el Atlético de Madrid".

Nos comentan que Fermín ha sufrido un pequeño corte en la cabeza durante el entrenamiento de activación de esta mañana. No reviste demasiados problemas pero en principio es suplente esta noche.

Nos comentan que Lamine Yamal estrenará nuevo look esta noche. De momento no ha querido descubrirlo. Ha aparecido tapado con una capucha, pero ya sabemos que ayer le visitó el peluquero.

"Con muchas ganas de seguir jugando y disfrutar. Cuando estoy dentro es cuando más disfruto. Ir a por los títulos que quedan, que estamos bien situados para todos ellos".

"Me gusta ver un poco el ambiente antes del partido. Antoine ha demostrado la leyenda que es, también el Cholo. Antoine está haciendo una temporada excepcional. Merece decidir lo que quiere hacer. Nos hubiera gustado que se quedase un año más".

Nos comentan que el autobús del Atlético ha sufrido algunos daños a su llegada al Camp Nou. Dos lunas rotas. No han querido sacar demasiadas conlcusiones los colchoneros por este acto obra de algunos impresentables que no representan a la afición del Barça.

Llegan los partidos decisivos. El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League. El ser o no ser entre azulgranas y colchoneros encara su semana definitiva con este duelo de eliminatoria corta que tiene su primer asalto en el Camp Nou.

El equipo de Hansi Flick llega con los deberes hechos en Liga, con un +7 con respecto al Real Madrid, y precisamente después de ganar por 1-2 en el Metropolitano, pero con la asignatura pendiente de la Champions y demasiados miedos, sobre todo por el hecho de disputar el partido de vuelta fuera de casa.

No pueden olvidar los azulgranas el 4-0 infringido por el Atlético en la ida de Copa del Rey, un descalabro mayúsculo que no pudo levantar ni con el 3-0 de la vuelta en el Camp Nou. En esta ocasión, el favoritismo vuelve a recaer de primeras en los culés, aunque con reservas, pero la intención de Flick es poder encaminar la eliminatoria con un gran resultado que permita devolver la visita a Madrid con mayores garantías.

Arbitrará el encuentro el rumano Istvan Kovacs, un colegiado con un extraño bagaje entre Barcelona y Atlético ya que ninguno de los dos equipos puede presumir de haber vencido con él.Kovacs ha pitado al Barcelona en dos ocasiones, en la Europa League de las 21/22 ante el Nápoles (1-1 en el Camp Nou) y en la vuelta de los cuartos de final de la Champions ante el PSG (1-4) en la 23/24. Al Atlético de Madrid le ha pitado hasta en cinco ocasiones con un balance de cuatro derrotas y un empate. De hecho, los colchoneros perdieron con este árbitro las primeras cuatro veces que les arbitró -ante el City (1-0 en la ida de cuartos de la Champions 21/22), el Brujas (2-0 en fase de grupos de la Champions 22/23), el Inter (1-0 en la ida de los octavos de final de la Champions 23/24) y el PSG (4-0 en la fase de grupos del pasado Mundial de clubes de 2025)-, y solo pudieron cosechar un empate ante el Galatasaray (1-1) en la Fase Liga de la presente edición de la Champions.