Olise vs Mastantuono: la comparación que deja en mal lugar al Real Madrid y mejor al Bayern

El extremo francés fue uno de los jugadores más destacados del equipo de Kompany en el Bernabéu, junto con Neuer, dejando en evidencia el precio que pagó el conjunto alemán por su fichaje, 50 millones de euros. Sobre todo, a diferencia del argentino, que costó más y no está teniendo apenas protagonismo con Arbeloa

El Bayern se fue del Bernabéu con ventaja en la eliminatoria sobre el Real Madrid, gracias a los goles de Luis Díaz y Harry Kane. Sin embargo, uno de los futbolistas que más destacó fue Michael Olise. El francés fue un dolor de muelas para Carreras, que no dejó de sufrir ante un jugador que disputó los 90 minutos.

En este sentido, se ha abierto un debate entre el fichaje de Michael Olise por el Bayern de Múnich y el de Mastantuono por el Real Madrid. El primero, en su segunda temporada en la Bundesliga, es un fijo con Kompany y uno de los mejores jugadores del equipo alemán, que llegó a pagar 50 millones de euros al Crystal Palace por su llegada. El segundo, que costó 60, no tiene apenas protagonismo con Arbeloa en su primera campaña en España.

Michael Olise, una estrella que fue un dolor de muelas en el Bernabéu

La actuación de Michael Olise en el Real Madrid - Bayern provocó los halagos de los presentes en la noche de ayer en el Bernabéu. Uno de ellos fue Harry Kane, su compañero en la parcela ofensiva: "Estuvo fantástico y fue en gran parte responsable de nuestro juego, porque causó problemas a los cuatro defensas del Real Madrid. Entrena duro y rinde bien".

Otro de ellos fue Arbeloa, que salió en defensa de Carreras en la rueda de prensa posterior a la derrota: "Se enfrentó a uno de los mejores jugadores del mundo. No es fácil jugar contra un jugador así. Mi confianza en Álvaro sigue intacta, aprenderá de este partido". Sin embargo, las dificultades que tuvo el español puede provocar que el Real Madrid salga en la vuelta en Múnich con Ferland Mendy en esa posición, que ya hoy ha entrenado con el resto del grupo.

Los datos de Michael Olise en el Real Madrid - Bayern de Múnich

Por su parte, Olise fue el tercer jugador con más remates totales en todo el partido, con cuatro, por detrás de Vinicius y Mbappé. El futbolista del Bayern, además, registró 82 toques a lo largo del encuentro, solamente por detrás de Pavlovic y Kimmich. Además, su insistencia por banda derecha le llevó a alcanzar los ocho toques en el área de Lunin, así como cuatro regates completados y hasta 15 duelos ganados.

En este sentido, cabe recordar que el Bayern pagó una cifra aproximada a los 50 millones de euros por su fichaje. Además, en su primera temporada en Alemania consiguió ser el MVP de la Bundesliga, lo que le ha permitido subir su valor de mercado en 140 millones de euros, según el portal Transfermartk. En este contexto, tuvo lugar una comparación con Mastantuno, el argentino del Real Madrid que está teniendo pocos minutos con Arbeloa.

El declive de Mastantuono en su primera temporada en el Real Madrid

De esta manera, Mastantuno se sitúa en la otra cara de la moneda, ya que ayer no jugó ni un minuto en uno de los partidos más importantes esta temporada para el Real Madrid. El argentino ya suma nueve partidos sin poder vestirse de corto en lo que llevamos de año, lo que confirma el poco protagonismo que le está dando Arbeloa.

Además, a diferencia de Olise, Mastantuno costó una cifra cercana a los 60 millones de euros, siendo más caro que el jugador del Bayern de Múnich, una de las piezas claves del equipo de Kompany. El ex de River Plate, viendo la situación que atraviesa en el Real Madrid, podría buscar una cesión con el objetivo de tener más minutos. Sin embargo, todo podría cambiar en el caso de que haya otro entrenador en el conjunto blanco la próxima temporada.