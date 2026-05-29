Konaté vuelve a escena: el central del Liverpool reaparece como oportunidad inesperada en el mercado

Konaté vuelve a escena en un momento clave: sin acuerdo de renovación con el Liverpool y tras su mejor temporada, el francés se presenta como una oportunidad de primer nivel. Por ello, el Real Madrid podría reactivar el interés en su fichaje ante las dudas en defensa

Ibrahima Konaté vuelve a aparecer en escena en el mercado de fichajes. El central francés acaba contrato con el Liverpool en junio de este año y todo parece indicar que el jugador no firmará su renovación con el conjunto de Arne Slot. El ex del Leipzig, que estuvo en la órbita del Real Madrid, parecía encaminado a acordar las bases de un nuevo contrato, pero su futuro está más lejos que cerca de Anfield.

El propio Konaté ha dejado claro en diferentes ocasiones su deseo de seguir en el Liverpool, incluso confesó que la firma de su nuevo contrato estaba "a punto": "Existe una gran posibilidad de que continúe aquí la próxima temporada. Eso es lo que siempre he querido. Estoy a punto de firmar el contrato, pero cuando todo esté listo, le preguntaréis a Arne Slot".

Konaté irrumpe con fuerza en el mercado de fichajes tras su temporada en el Liverpool

De esta manera, Konaté irrumpe como una oportunidad de mercado para muchos clubes de Europa. El central se ha consagrado en la élite del fútbol por sus actuaciones con el Leipzig, dónde estuvo cuatro temporadas, y en el Liverpool, dónde acaba de alcanzar su quinta campaña. Además, el internacional con Francia viene de disputar el mayor número de partidos en un año en toda su carrera, con 50, entre todas las competiciones.

Konaté ha sido un fijo en el centro de la defensa del Liverpool, formando pareja de centrales con Van Dijk. Pese a no haber tenido gran participación de cara a puerta, anotando dos goles esta temporada, su rendimiento ha sido total a lo largo de la campaña, sobre todo en la Premier League. Incluso, el francés llegó a ser de lo más destacado de la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Champions League ante el PSG, con un resultado global de 0-4 en contra.

El Real Madrid podría reactivar el interés en el fichaje de Konaté

Su temporada en el Liverpool le ha permitido recibir el premio de ser uno de los elegidos por Deschamps para el Mundial con Francia. Konaté ya fue titular y jugó los 90 minutos del amistoso, del parón de selecciones de marzo, frente a Brasil, por lo que apunta a ser uno de los nombres propios de cara a la cita de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Además, una gran actuación le podría servir para atraer el interés de Europa.

En este sentido, Konaté, que acaba contrato con el Liverpool el próximo 30 de junio, no renovará con el conjunto inglés al no haber alcanzado un acuerdo entre las partes, como han informado desde Inglaterra y, concretamente Sky Sports. Por ello, se podría abrir un nuevo interés en el Real Madrid de cara al próximo mercado de fichajes, aunque todo podría depender del resultado de las elecciones, entre Florentino Pérez y Enrique Riquelme.

En cualquier caso, Konaté se convierte en una gran oportunidad de mercado, siendo un fichaje a coste cero. El central francés, a falta de que los rumores sean oficial por parte del Liverpool, será noticia en la ventana de traspasos por su posible incorporación a diferentes equipos de Europa que llamarán a su puerta. El Real Madrid, en ese caso, podría estar pendiente ante los problemas defensivos que han tenido los blancos este año.

El Madrid abre un hueco atrás tras la salida de Alaba y la incertidumbre con Militao

Cabe recordar que el Real Madrid ha dicho adiós a David Alaba de manera oficial. El austriaco acababa contrato y no se llegó a un acuerdo por su renovación. Sin embargo, una de las dudas está en Rüdiger, que estaba en la misma situación que su compañero, aunque diferentes informaciones señalan que el alemán seguirá ligado una temporada más al conjunto blanco.

La lesión de Militao puede abrir puertas a un nuevo central. El brasileño sufrió una rotura del tendón del bíceps femoral que le ha dejado sin opciones de disputar el Mundial. Sus últimas y graves lesiones podría ser motivo para que desde la dirección deportiva llamen a la puerta de jugadores como Konaté. Por último, Asencio y Huijsen tienen contrato hasta 2031 y 2030, respectivamente, por lo que no parece que vayan a salir este año.