El Madrid se aleja definitivamente de Konaté y redefine su plan para el centro de la defensa

El club blanco ha comunicado al Liverpool que no contempla fichar a Ibrahima Konaté. El central francés, que termina contrato en 2026, había mostrado interés en recalar en el Bernabéu, pero no encaja en el perfil que busca la entidad

El nombre de Ibrahima Konaté había irrumpido con fuerza en la planificación del Real Madrid para la defensa. El central del Liverpool, cuyo contrato expira en junio de 2026, mantenía contactos con la entidad blanca y había rechazado renovar en Inglaterra ante la posibilidad de incorporarse al equipo de Xabi Alonso Ese escenario ha cambiado. La información publicada por The Athletic señala que el club madridista "consideró a Konaté, pero informó al Liverpool que no tiene interés en fichar al internacional francés". Ese mensaje descarta la operación y redefine las prioridades del Real Madrid, que ha virado hacia un perfil distinto para reforzar la zaga.

Konaté, de 27 años, ha demostrado solidez, salida de balón y nivel competitivo en la élite europea. Su nombre cuadraba en algunos parámetros buscados por la dirección deportiva, pero no en los esenciales. El principal motivo del rechazo radica en su condición de central diestro. En la plantilla blanca, la idea es incorporar un defensor zurdo que pueda asumir el relevo en el perfil izquierdo. Esa necesidad se ha acentuado ante la situación contractual de David Alaba, que finaliza vínculo en junio y con quien el club no cuenta de cara a la próxima temporada.

La n ecesidad de un zurdo y el escenario de la renovación de Rüdiger

La reestructuración de la defensa del Real Madrid pasa por asegurar un equilibrio que no permita fisuras en el futuro inmediato. Para la banda izquierda, la única pieza proyectada actualmente es Huijsen. El joven central aparece como opción natural para ese rol, de ahí que la llegada de un defensor zurdo sea considerada innegociable. Konaté no cumple esa condición y queda fuera del perfil que se quiere reforzar.

A esa circunstancia se suma la posibilidad de que Antonio Rüdiger prolongue su contrato. El alemán, que también acaba contrato y ya tiene 32 años, aspira a seguir. Su rendimiento en las dos últimas temporadas, liderando la defensa durante las largas ausencias de Militao y Alaba, ha consolidado su posición en el equipo. El central cuenta con ofertas muy potentes desde el fútbol árabe, pero su prioridad es permanecer de blanco una temporada más. Esa continuidad reforzaría la línea de centrales diestros, cerrando aún más la puerta a un perfil como el de Konaté.

El valor de Konaté y el escenario del Liverpool

El rechazo del Madrid no implica un vacío de pretendientes. Konaté es un jugador cotizado en Europa. El Liverpool desea retenerlo y ha intentado renovarlo en varias ocasiones desde que llegara en 2021 procedente del Leipzig a cambio de 35 millones de euros. A lo largo de estos años, ha formado dúo con Virgil van Dijk, pieza clave del entramado defensivo inglés, que cumplirá 35 años en verano y encara su última etapa contractual en Anfield.

El interés del Real Madrid había generado ilusión en el propio Konaté, que veía con buenos ojos instalarse en el Bernabéu. La presencia de varios compatriotas habría facilitado su adaptación, con Tchouameni, Camavinga y Mendy como referencias en el vestuario. A ello se sumaba su relación con Kylian Mbappé. En una concentración de la selección francesa, el central explicaba entre risas: "Me llama cada dos horas", en referencia al delantero y su insistencia en compartir equipo. Ese deseo queda ahora aparcado ante la decisión del club madridista, que busca un defensor zurdo y, si es posible, joven y con recorrido.

Un cambio de rumbo en la planificación blanca

La decisión de descartar a Konaté confirma que la reconstrucción de la defensa se hará atendiendo a un perfil específico. La combinación entre una apuesta por la juventud, la necesidad de cubrir el costado izquierdo y la posible continuidad de Rüdiger ha reorientado el foco del Real Madrid hacia otros nombres. El mercado determinará las alternativas, pero el club ya ha dejado claro que el central del Liverpool no será una de ellas.