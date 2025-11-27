Álvaro Benito, sobre el Olympiacos - Real Madrid: "Era un partido para ponerte 1-5 y que se hubiese acabado"

El analista y comentarista valoró el encuentro que firmó el conjunto de Xabi Alonso en Grecia, que acabó con victoria para los blancos pero con dudas importantes en la parcela defensiva tras encajar tres goles, lo que ha sido objeto de crítica en las últimas hora

El Real Madrid siguió dejando claro contra el Olympiacos el grave problema defensivo que está teniendo esta temporada. Xabi Alonso, que decidió alinear a Carreras con Asencio como pareja de centrales por las bajas de Huijsen, Militao y Rüdiger, vio cómo su equipo encajaba tres goles en una victoria que podría haberse complicado. Por ello, analistas como Álvaro Benito han recalcado la importancia de conseguir los tres puntos pero destacando la mejoría necesaria del conjunto blanco, que sufrió en fases del encuentro ante el equipo de Mendilibar.

Álvaro Benito apunta la necesidad de mejoría en el Real Madrid

Por ello, Álvaro Benito, analista y comentarista, valoró en la Cadena SER la victoria del Real Madrid contra Olympiacos: "Lo más importante siempre es el resultado. Ganar siempre calma las aguas y da moral, empuje, energía y te pone en una buena situación. Es cierto que siempre somos súper exigentes con el Madrid. A otros equipos les vale ganar, pero en el Madrid parece que siempre hay que buscar algo negativo. Todos somos conscientes y Xabi es consciente de que el equipo tiene mucho que mejorar. Sobre todo, sin balón. Ha recibido tres goles con muy poco de Olympiacos y yo creo que el partido estaba para que el Madrid hubiese sentenciado porque había espacios siderales. Era un partido para ponerte 1-5 y que se hubiera acabado. Para aspirar a lo que aspira el Madrid, obviamente hay que mejorar".

Además, Álvaro Benito habló sobre la actuación de Mbappé, que firmó cuatro goles para dejar al Real Madrid cada vez más cerca de acabar esta fase de la liga de la Champions League entre los ocho primeros de la clasificación, que da el pase directo a los octavos de final: “A medida que el colectivo sea más fuerte, él lo será más, porque por sí solo ya tiene una capacidad de resolución increíble en contextos difíciles. Si lo analizas, el 90% de sus goles son en transición y corriendo a la espalda, esa es la faceta que tiene que mantener. Ocasionalmente puede venir a recibir entre líneas, pero se mueve y se desmarca muy bien y en carrera es imparable. En el Madrid no hay ningún partido trámite. No sólo hay que ganar, hay que convencer, porque lo que todos imaginamos es al Real Madrid apuntando a los grandes títulos. Y para eso el equipo tiene que mejorar”.

El Real Madrid, con un final de año para dejar claras sus intenciones

El conjunto de Xabi Alonso encara un final de año 2025 donde le esperan partidos muy importantes tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League. En concreto, el Real Madrid tiene que jugar en San Mamés ante el Athletic Club y recibir al Manchester City, además de al Celta de Vigo y Sevilla. No obstante, el conjunto blanco debe derrotar primero al Girona, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 del campeonato doméstico, que tendrá lugar este domingo en Montilivi. Tras dos 'pinchazos' contra el Rayo Vallecano y Elche, los de Míchel comprobarán el estado de un equipo que viene de conseguir los puntos frente a Olympiacos.