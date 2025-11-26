Olympiacos 3-4 Madrid: Ni el póker de Mbappé ni los regates de Vinícius salvan a Xabi Alonso

El Real Madrid logró su primer triunfo oficial en Grecia gracias a la inspiración de Vinícius y a los cuatro goles de Kylian Mbappé, en un partido lleno de altibajos en el que el Olympiacos explotó cada duda defensiva del equipo de Xabi Alonso

La visita a Grecia exigía una reacción inmediata. Tres encuentros sin ganar habían encendido todas las alarmas y el Real Madrid afrontaba el duelo con la obligación de levantarse tras el respaldo público de Xabi Alonso a sus jugadores. El técnico movió el once con decisión: introdujo hasta seis cambios para devolver al equipo a la senda del triunfo, recuperando la contundencia ofensiva, aunque sin conseguir disipar las dudas que arrastra en defensa.

El choque reunía también regresos. Fue el primer partido de Lunin desde el 24 de mayo, mientras Courtois permanecía en casa aquejado por un virus. En el lateral izquierdo, Xabi sorprendió apostando por Mendy por primera vez desde el 26 de abril. La plaga de lesiones en la zaga obligó a situar a Carreras como central, con Fran García en el banquillo y con Jude Bellingham fuera por unas leves molestias. En el centro del campo, la vuelta de Tchouaméni, acompañado por Camavinga, apuntaba a reforzar el músculo interior.

Sin embargo, ese ajuste no bastó para aportar seguridad. El Olympiacos explotó un plan muy reconocible: balones en largo, intensidad en segundas jugadas y fútbol directo. Tras una arrancada inicial de Vinícius que encendió al equipo, con Tzolakis volando para evitar el primero, el Madrid volvió a mostrar una fragilidad preocupante. La falta de intensidad en la frontal permitió que tres jugadores griegos triangulasen sin oposición, dejando a Chiquinho el espacio necesario para firmar un disparo ajustado que superó a Lunin a los ocho minutos.

La sensación de crisis sobrevoló un instante al equipo blanco, pero emergió Vinícius para sostener al grupo. Cada intervención del brasileño empujaba al Real Madrid y exponía a una defensa rival muy adelantada. Aun así, la fragilidad defensiva persistía: Lunin tuvo que realizar una parada salvadora ante otro intento de Chiquinho para evitar el 2-0 en un momento clave del encuentro.

La pegada como salvavidas con un Mbappé desatado

El Real Madrid sobrevivió gracias a su pegada. Y esa pegada tuvo un nombre propio: Mbappé. En apenas siete minutos, el francés marcó tres goles que cambiaron por completo el escenario. La valentía del Olympiacos, que defendía con la línea muy alta, se convirtió en un arma de doble filo ante la velocidad de Kylian y la inspiración constante de Vinícius.

El primer gol nació de una acción que habría firmado Luka Modric: un pase exterior de Vinícius desde el centro del campo que dejó a Mbappé ante la oportunidad de levantar al equipo. El francés definió sin titubeos. Solo dos minutos después, apareció la asociación con Güler para firmar el segundo con un testarazo que volteó el marcador. El tercero llegó en otra acción directa: Camavinga lanzó un balón largo, Mbappé lo controló con la diestra y cruzó su disparo ante la salida desesperada del guardameta.

En pleno vendaval ofensivo, al Real Madrid le anularon un cuarto tanto en una acción de Vinícius. A pesar de ese dominio, las dudas defensivas no desaparecieron: El Kaabi se plantó solo tras un nuevo balón en largo y obligó a Lunin a otra intervención decisiva. La falta de control en ambos lados expuso un partido abierto, lleno de alternativas, en el que el travesaño repelió un potente disparo de Tchouaméni y Güler perdonó el cuarto tras otra acción de Vinícius.

El Olympiacos nunca renunció al intercambio y siguió generando peligro. Taremi anotó de cabeza al inicio del segundo tiempo tras un salto que sorprendió a todos, mientras que el Real Madrid volvió a encontrar alivio en su sociedad más inspirada. Vinícius, sin oposición en la banda, asistió a Mbappé para que este marcara de puntera su novena diana en cinco jornadas de Champions.

Una victoria sufrida que no despeja todas las dudas

El tramo final dejó al Madrid con sensaciones contradictorias. Vinícius siguió disfrutando de cada acción, pero el equipo se apagó y deseó el pitido final en medio de la presión del Olympiacos. El Kaabi volvió a marcar de cabeza en el minuto 81, reactivando el suspense, y apareció otra vez con un remate cercano al poste antes de un disparo de Hezze que obligó a Lunin a intervenir de nuevo.

El 3-4 certificó una reacción necesaria, pero dejó abierto un debate evidente: la fragilidad defensiva sigue presente, incluso en noches de brillantez ofensiva.

Ficha técnica:

3 - Olympiacos: Tzolakis; Rodinei (Costinha, m.71), Retsos, Pirola (Biancone, m.62), Ortega; Mouzakitis, Dani García (Hezze, m.46), Podence (Strefezza, m.71), Chiquinho, Gelson Martins; y El Kaabi

4 - Real Madrid: Lunin; Trent, Asencio (Brahim, m.73), Carreras, Mendy; Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga (Ceballos, m.46), Güler (Bellingham, m.61); Vinícius (Fran García, m.90) y Mbappé.

Goles: 1-0, m.8: Chiquinho. 1-1, m.22: Mbappé. 1-2, m.24: Mbappé. 1-3, m.29: Mbappé. 2-3, m.52: Taremi. 2-4, m.60: Vinícius. 3-4, m.81: El Kaabi.

Árbitro: Michael Oliver (ING). Mostró tarjeta amarilla a Ortega (40) por Olympiacos; y a Camavinga (23) y Güler (56) por el Real Madrid.

Incidencias: encuentro de la quinta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el Estadio Georgios Karaiskakis, lleno, con 33.296 espectadores en la grada.