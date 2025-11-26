Fernando Morientes, sobre el problema de Xabi Alonso en el Real Madrid: "Echo un poco en falta la autoridad del club"

El exfutbolista salió en defensa del entrenador del conjunto blanco, criticado recientemente por su gestión en el vestuario y los resultados cosechados, firmando dos empates y una derrota en los tres últimos encuentros

Xabi Alonso cumplió en el día de ayer seis meses como entrenador del Real Madrid. Hasta entonces, el técnico tolosarra ha pasado por diferentes tramos en el club, como la dura derrota contra el PSG en el Mundial de Clubes o la goleada recibida en el Metropolitano en el Atlético de Madrid. No obstante, venció en su primer Clásico frente al Barcelona. Sin embargo, los últimos resultados y su gestión en el vestuario han hecho saltar las alarmas, con exfutbolistas como Fernando Morientes que han querido salir al paso y defender al tolosarra.

Xabi Alonso compara su situación con la de Mourinho, Ancelotti y Pellegrini

Xabi Alonso valoró en rueda de prensa, previa al partido contra el Olympiacos, el mal momento por el que pasa en el Real Madrid en cuanto a resultados, además de analizar cómo se siente en el banquillo: "Es exigente, eso está claro. Pero seguro que no soy el primer entrenador que tiene que convivir con estas situaciones. Pienso mucho en cómo lo llevarían en su momento Carlo o Mou, que son los entrenadores con los que estuve, Pellegrini también, en su momento. Porque no son situaciones nuevas y hay que saber convivir con ellas. Tenemos la exigencia y la autocrítica necesaria y por supuesto que no estamos contentos con los últimos partidos. Pero también vemos la situación en la que estamos tanto en Liga, como en Champions y hacia dónde queremos ir. Juntando todo eso, lo disfruto, sí".

Además, cabe recordar que el Real Madrid de cosechar dos empates consecutivos en LaLiga, frente al Elche y Rayo Vallecano, ambos a domicilio. El conjunto de Xabi Alonso no pudo salir del reparto de puntos, además de caer derrotado en el duelo contra el Liverpool de la UEFA Champions League. En este sentido, situaciones como la de Vinicius han hecho saltar las alarmas, como su enfado notorio al ser sustituido en el Clásico contra el Barcelona o su nueva suplencia ante el equipo de Eder Sarabia el pasado domingo, por lo que dejó delante a un Rodrygo que lleva 29 encuentros seguidos sin marcar un gol.

Fernando Morientes sale en defensa de Xabi Alonso

Por ellos, exfutbolistas como Fernando Morientes habló en El Partidazo de Cope sobre el problema de Xabi Alonso en el Real Madrid: "Los que han perdido autoridad son la cúpula directiva del club, al entrenador hay que protegerle y la manera de protegerle es saliendo en este tipo de ocasiones a defenderle en rueda de prensa, como hacía en su tiempo Valdano. Al entrenador hay que protegerle, no puede tener 25 ruedas de prensa en un mes y tener que torear los buenos y los malos momentos. Yo le conozco y es un tipo tranquilo y no le gusta meterse en ese tipo de broncas. En ese tipo de situaciones echo en falta un poco la autoridad del club. Si el club sale y dice aquí esta mi entrenador, este es mi proyecto...".

Por último, el exjugador del Real Madrid concluyó afirmando que "todos tienen su parte de culpa en esto y lo que más me dolería en esta situación es que una parte del vestuario se desenganche de lo que es el proyecto, que esta iniciando, en ebullición".