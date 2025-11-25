El Real Madrid viaja a Atenas en cuadro: Huijsen es baja, Rüdiger no llega y Asencio queda como único central disponible

El Real Madrid afronta el duelo de Champions ante el Olympiacos con una defensa muy castigada. Las bajas de Huijsen, Rüdiger y Courtois se suman a un parte ya extenso, mientras que Tchouaméni regresa como única novedad en una convocatoria en la que Asencio es el único central

El equipo de Xabi Alonso llega a Atenas con un problema evidente en la línea defensiva. Las ausencias de Huijsen y Courtois se confirmaron en la última sesión antes del viaje, y Rüdiger tampoco estará disponible al no llegar a tiempo para aliviar la situación. El técnico solo podrá contar con Asencio como central, mientras que el resto de zagueros se quedan en Madrid.

La baja de Huijsen se une a la de Courtois tras abandonar el entrenamiento por una gastroenteritis. El central internacional español no se ejercitó debido a molestias y quedó fuera de la lista. Finalmente, se confirmó que su ausencia se debe a una sobrecarga en el muslo de la pierna izquierda, lo que también genera duda para el siguiente partido ante el Girona.

Estas bajas se añaden a las ya conocidas: Carvajal, Militao, Alaba, Rüdiger y Mastantuono. La acumulación de problemas físicos ha dejado a Xabi Alonso sin margen en el centro de la defensa, obligándole a buscar soluciones inmediatas ante el Olympiacos.

Tchouaméni vuelve tras veinte días fuera

En medio del escenario defensivo, la única noticia positiva es el regreso de Tchouaméni. El francés, intocable antes de su lesión, vuelve tras perderse los dos últimos encuentros ante Rayo y Elche. Su reaparición apunta a ser inmediata, con opciones de entrar de inicio para ocupar el eje de la defensa dada la falta de efectivos.

La importancia de su vuelta es evidente para un equipo que ha acusado su ausencia. Xabi Alonso, que pierde dos jugadores y solo recupera a uno, encuentra en Tchouaméni la única pieza que le permite reorganizar la estructura defensiva en un partido que llega sin apenas alternativas.

La convocatoria del Madrid para Atenas

El club ha comunicado la lista completa de jugadores disponibles para el viaje a Atenas. En portería estarán Lunin, Fran González y Javi Navarro. En defensa figuran Trent, Asencio, Carreras, Fran García y Mendy, con Asencio como único central puro.

En el centro del campo viajan Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Arda Güler y Ceballos. La delantera queda formada por Vinicius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim. La presencia de esta nómina ofensiva contrasta con la escasez en la retaguardia.

La lesión de Huijsen agrava la situación

El caso de Huijsen refleja la secuencia de problemas que ha atravesado el central en las últimas semanas. Su nueva lesión muscular en el cuádriceps lo apartará alrededor de una semana, lo que le hará perderse también el duelo ante el Girona y lo convierte en seria duda para la cita posterior frente al Athletic.

Esta racha representa su tercera lesión en poco más de mes y medio. El central se lesionó por primera vez el 4 de octubre, permaneciendo 22 días de baja. Más tarde, el 15 de noviembre sufrió otro problema muscular que le obligó a abandonar la última concentración de la selección. Tras reaparecer frente al Elche, ha vuelto a caer, lo que supone una nueva interrupción en un momento clave del calendario.

La baja de Huijsen se suma a la de Militao y Alaba, y mantiene a Rüdiger fuera de la convocatoria mientras continúa su proceso de recuperación. De momento, el alemán ya está en dinámica de grupo, pero sus sensaciones antes del viaje no fueron suficientes para regresar, y su vuelta podría retrasarse unos días más.

Un viaje de máxima exigencia

El Real Madrid llega a Atenas con un parte médico extenso y sin opciones de rotación en la zaga. La obligación de mover piezas condiciona el planteamiento de Xabi Alonso, que deberá reconstruir su defensa con Tchouaméni y Asencio como únicos recursos disponibles en la zona central.

Con siete bajas confirmadas para medirse al Olympiacos y un calendario inmediato que incluye a Girona y Athletic, el equipo afronta un tramo decisivo muy condicionado por las lesiones.