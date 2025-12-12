Andújar Oliver, exárbitro, carga contra el Real Madrid: “De la forma que está el Real Madrid es un peligro ir al Bernabéu”

El exárbitro Juan Andújar Oliver, voz habitual en los debates arbitrales, volvió a encender el foco sobre la presión que rodea a los colegiados en España. En unas declaraciones, el antiguo internacional aseguró que arbitrar en el Bernabéu se ha convertido en “un peligro”, denunciando la falta de respaldo institucional al colectivo

Las palabras de Juan Andújar Oliver, árbitro de Primera división entre 1980 y 1995 y referente habitual en tertulias deportivas, resonaron con fuerza al analizar el clima actual del arbitraje español. Con un tono tan directo como crítico, el excolegiado sostuvo que los árbitros se encuentran expuestos como nunca, especialmente en los partidos del Real Madrid. “De la forma que está el Real Madrid es un peligro ir al Bernabéu; ponen trabas”, afirmó, mostrando su “indignación” por el trato que percibe hacia el estamento.

El análisis de Andújar llega en un momento de tensión creciente. La derrota del Real Madrid ante el Celta, acompañada de críticas desde el club blanco hacia el colegiado Alejandro Quintero González, ha reabierto el debate sobre la presión mediática, institucional y ambiental que se ejerce sobre los árbitros. El excolegiado fue contundente al respecto: “El Real Madrid está enfrentado a todo el mundo y el árbitro está desarmado, ‘el pobre’”.

Una soledad que, según él, crece jornada a jornada

A sus 77 años, Andújar considera que la estructura arbitral atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. “Los árbitros, que están más solos que la una, no quieren que se les designe ni para el Madrid ni para el Barcelona, porque los problemas están ahí”, aseguró. Para él, parte del deterioro procede de la falta de autoridad federativa. “Falta más fuerza desde la Federación hacia los equipos”, insistió, reprochando una actitud excesivamente permisiva en las oficinas de la RFEF.

En este contexto, subrayó el peso del ambiente que rodea los partidos en Chamartín: “Entre la televisión del Real Madrid, entre los dirigentes que haya por allí y entre los aficionados se comen al árbitro… y los jugadores, para colmo, en vez de ayudar, van como buitres a comérselos”. La frase, dura y especialmente gráfica, refleja la visión de un exárbitro que cree que el ecosistema arbitral ha perdido el respeto del pasado.

Andújar defendió además el trabajo del colegiado del encuentro ante el Celta. “Quintero tuvo una buena actuación”, afirmó, rompiendo con la narrativa crítica que se instaló desde el entorno madridista tras la derrota.

Exige un relevo generacional y más profesionalidad

Durante su conversación en ‘El Programa de Ortega’, el exárbitro amplió su diagnóstico apuntando también al estado del colectivo. Fue tajante al referirse a los colegiados que no ofrecen rendimiento ni en el campo ni en la sala VAR. “Si usted no es válido para un terreno de juego, a su casa tiene que irse”, sentenció.

Criticó que se mantengan en activo árbitros veteranos sin ofrecer nivel acorde a la élite: “Como tenemos del Cerro Grande y compañía”, poniendo el acento en la necesidad de no frenar la llegada de nuevas generaciones preparadas. Para él, la solución pasa por una estructura más exigente, profesional y ajena a decisiones condicionadas por intereses externos.

Más allá de su dureza, Andújar cerró su intervención con un ruego: “Hay que tratar mejor a los árbitros… se les está maltratando y eso no es justo”. Su reivindicación deja un debate abierto: la necesidad de reconstruir la confianza perdida en un colectivo que, como él mismo repitió, se siente más solo que nunca.