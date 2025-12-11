Xabi Alonso se la juega ante el Alavés pese a la calma aparente en el Real Madrid

La derrota del Real Madrid frente al Manchester City no fue suficiente para desencadenar un despido inmediato, pero tampoco despeja el horizonte de Xabi Alonso. En el club reconocen que el futuro del entrenador dependerá en gran medida del rendimiento en Mendizorroza, mientras se intensifican los movimientos internos de cara a la planificación del próximo verano

El análisis de la derrota contra el Manchester City dejó una conclusión repetida en los pasillos del Bernabéu: el partido no empeoró la situación deportiva, pero tampoco alivió del todo la incertidumbre que rodea a Xabi Alonso. Aunque el equipo mostró una actitud más competitiva, la irregularidad acumulada mantiene en vilo a la directiva, que observa el futuro del técnico con una mezcla de prudencia y desconfianza.

Durante las últimas horas, voces cercanas al club han insistido en que la sensación interna no es de ruptura inmediata. Existe cierta percepción de que el vestuario ha dado un paso al frente en las últimas jornadas, y eso ha frenado movimientos drásticos que hace solo una semana parecían inminentes. Aun así, el margen de maniobra del entrenador es reducido y depende directamente de los resultados en LaLiga, donde el Madrid ha cedido demasiado terreno.

El club no quiere precipitarse, pero el partido ante el Alavés es decisivo

Matteo Moretto adelantó en 'Radio Marca' que la directiva ha optado por contenerse: “Me confirman que hay confianza en Xabi Alonso, el Real Madrid no quiere despedir a Xabi así tan fácil y lo que quiere es darle cariño para que pueda cambiar la dinámica con su trabajo”. Ese mensaje se ha repetido puertas adentro, aunque siempre acompañado de una advertencia implícita: si el rendimiento cae en Mendizorroza, la situación podría estallar.

El duelo del domingo ante el Deportivo Alavés marcará, en buena medida, el cierre del año para un equipo que ha pasado de liderar la clasificación con cinco puntos de ventaja a mirar por el retrovisor con el Atlético y Villarreal acercándose peligrosamente. Si el Barcelona gana este sábado a Osasuna, el Madrid podría saltar al césped con siete puntos de desventaja, un escenario que incrementaría la presión sobre el técnico tolosarra.

El proyecto mira a junio: un central como prioridad estratégica

Con independencia de lo que ocurra este fin de semana, la entidad trabaja ya en decisiones estructurales para el próximo curso. Según Moretto, el club ha fijado un objetivo claro en el mercado: “Con seguridad, el Real Madrid ya está trabajando para fichar un central de cara a junio. El Madrid lleva años fichando agentes libres y lo que le digo a los aficionados es que estén atentos al mercado de centrales agentes libres”.

Esta planificación a medio plazo se interpreta también como una señal de que la cúpula quiere recuperar estabilidad. Sin embargo, no despeja la duda principal, quedando la incógnita de si será Xabi Alonso quien dirija ese proyecto el próximo verano.

La calma tras el City no significa continuidad

La derrota ante el Manchester City dejó sensaciones positivas en cuanto a actitud, pero no suficientes para relajar al entrenador. Lo apuntó Fabrizio Romano: “El club confirma su confianza en Xabi Alonso incluso después de la derrota contra el Manchester City. No se planea un cambio inmediato de entrenador a pesar de los rumores. El club quiere ver un cambio de resultados pronto, ya que los próximos encuentros serán cruciales. En especial el del Alavés”.

La reunión de urgencia que convocó Florentino Pérez tras el tropiezo ante el Celta ya evidenció que la paciencia no es infinita. Aunque las aguas se han calmado en los últimos días, el futuro del técnico continúa sujeto al rendimiento inmediato. La visita a Vitoria aparece, por tanto, como un punto de inflexión que puede inclinar definitivamente la balanza.