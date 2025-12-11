Rodrygo acaba con una racha histórica de cara al gol en el Real Madrid

El delantero brasileño, con su gol al Manchester City en la primera parte, ha acabado con el complicado momento de cara a puerta, ya que ha estado un total de 32 partidos seguidos sin hacer un tanto, más de nueve meses

El Real Madrid cayó derrotado ante el Manchester City, en el encuentro correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Champions League. Los de Xabi Alonso perdieron por segunda vez consecutiva en el Santiago Bernabéu, tras el triunfo del Celta en Chamartín. Sin embargo, el técnico tolosarra sacó una noticia buena del choque en rueda de prensa, que fue el reencuentro de Rodrygo con el gol. El extremo brasileño ha roto una racha histórica con el conjunto blanco de 32 partidos consecutivos sin ver puerta, firmando además el quinto tanto que le hace al equipo de Pep Guardiola en Copa de Europa.

Rodrygo explica el abrazo con Xabi Alonso

Rodrygo volvió a ver puerta en un partido oficial nueve meses después, desde el duelo contra el Atlético de Madrid del cuatro de marzo. Pese al duro palo de la derrota ante el Manchester City, el brasileño hizo un gran tanto en el minuto 28 para adelantar al Real Madrid en el marcador, aunque el encuentro finalmente acabase a favor de los de Pep Guardiola. En este sentido, llamó la atención el gesto que tuvo el extremo abrazando a Xabi Alonso en el banquillo, mostrando una unión en una situación delicada para el tolosarra, por lo que lo explicó tras el choque: "Es un momento complicado. Como lo es para nosotros y lo es para él también. Las cosas no están saliendo y quería demostrar a la gente que estamos juntos con nuestro entrenador. Sé que siempre se dicen muchas cosas. Intentan crear muchas veces muchas cosas y solo quería decir eso, que estábamos juntos y que necesitamos esta unidad para seguir adelante y conquistar nuestro objetivo".

Por ello, tal y como informa el periodista MisterChip, Rodrygo, con su futuro siendo también noticia por su posible salida, ha estado un total de 1.415 minutos sin hacer un gol, siendo un total de 32 partidos consecutivos, por lo que es la peor racha histórica de encuentros de un atacante del Real Madrid sin ver puerta, superando a otros como Mariano. Sin embargo, el extremo brasileño volvió a demostrar que el Manchester City es una de sus víctimas favoritas, ya que le ha hecho cinco tantos en la Copa de Europa, quedando tan solo por debajo de Benzema con seis y Messi y Mbappé con siete cada uno. Además, su actuación en el día de ayer en el Santiago Bernabéu podría suponer un punto de inflexión, ya que también volvió a ser titular tras cuatro siendo suplente.

Xabi Alonso alaba el partido de Rodrygo

Por su parte, Xabi Alonso no dudó en alabar el partido que firmó Rodrygo, además de valorar el gesto que tuvo tras el gol: A mí lo que me ha gustado es el partido de Rodrygo. El gol ha sido una consecuencia de otras muchísimas cosas que ha hecho bien. Yo creo que es una de las buenas, buenísimas noticias de hoy. Ver a Rodrygo con esa calidad individual, ese desborde y además, marcar gol, algo que era importante para él. Sabemos el nivel que tiene y me ha gustado mucho. Y hoy pues con el gol que ha metido y el abrazo, pues ha sido positivo".