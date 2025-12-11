Guardiola valora el triunfo ante el Madrid: “Podíamos haber marcado más goles después pero creo que en los veinte o veinticinco minutos, ellos fueron mejor que nosotros”

Pep Guardiola analizó con amplitud la victoria del Manchester City en el Santiago Bernabéu, un triunfo trabajado ante un Real Madrid que, según reconoció, fue superior en los primeros compases. El técnico catalán celebró el paso adelante de un equipo aún en crecimiento, pero insistió en que el nivel mostrado no bastará para competir con garantías en las rondas decisivas de la Champions League

El City remontó el gol inicial de Rodrygo con los tantos de Nico O’Rilley y Erling Haaland, ambos antes del descanso. Para Guardiola, esos primeros minutos fueron “muy buenos” por parte del Real Madrid, que desbordó a un City poco agresivo a la hora de presionar y disputar segundas jugadas. Reconoció que encajar el 1-0 ayudó a su equipo a despertar y ajustar la intensidad necesaria para competir en un escenario tan imponente como el Santiago Bernabéu.

El técnico catalán subrayó la importancia de la experiencia adquirida por varios jugadores que debutaban en el estadio madridista, convencido de que esta vivencia les hará más fuertes para los retos que vienen en las eliminatorias de febrero.

Guardiola elogia la calidad rival y pide más nivel para las rondas finales

Guardiola insistió en que el Real Madrid sigue siendo un rival de jerarquía superior por su capacidad de gol, su calidad individual y la facilidad con la que transforma cualquier jugada aislada en una ocasión decisiva. Por ello, advirtió que su equipo deberá elevar el rendimiento si quiere tener opciones de llegar lejos en el torneo, especialmente en los venideros cruces ante conjuntos de gran envergadura europea

"Tenemos que estar agradecidos a los jugadores por este resultado porque aquí he jugado muchas veces y a veces hemos jugado mejor y no hemos ganado. Podíamos haber marcado más goles después, pero creo que en los veinte o veinticinco minutos, al principio, ellos fueron mejor que nosotros", analizaba el catalán.

Aunque se mostró satisfecho con el esfuerzo y alma del equipo, reiteró que “lo de hoy no es suficiente” para competir en semifinales o finales de la Champions League, destacando su ambición por buscar siempre un estilo de juego superior.

Claves del partido: arbitraje, jerarquía y la influencia de Doku

El entrenador catalán habló también de decisiones arbitrales. Consideró “muy claro” el penalti señalado a favor de su equipo tras revisión del VAR y dejó una nota irónica sobre la segunda amarilla perdonada a Antonio Rüdiger, comparándola con otra mostrada a O’Rilley: "A él se la perdonaron y a O'Reilly no, pero lidiar con estas situaciones nos hará más fuertes".

Guardiola destacó el valor del triunfo en un estadio donde, según recordó, ha jugado muchas veces sin recompensa pese a buenos partidos. Y quiso subrayar un nombre propio: Jeremy Doku, a quien calificó como “el mejor del partido” y pieza fundamental para desbloquear situaciones ofensivas ante una defensa tan experimentada como la madridista.

Un City con buena energía, pero aún lejos de su tope competitivo

De cara al futuro, Guardiola se mostró optimista si el equipo logra mantener la salud física y seguir creciendo colectivamente. Con buena sintonía dentro del vestuario y varios jugadores asentándose en el máximo nivel, el técnico cree que el City puede progresar mucho de aquí al próximo año.

Aun así, dejó claro que deberán elevar las prestaciones para competir al máximo nivel europeo: ganar en Madrid es un paso enorme, pero no suficiente para lo que viene, tras asaltar la cuarta plaza de la clasificación.