Real Madrid - Manchester City: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 6 de la Champions League

El conjunto de Xabi Alonso se medirá al de Pep Guardiola en medio de una crisis de resultado, sobre todo en LaLiga, aunque en la Copa de Europa los merengues han logrado cuatro victorias y una derrota, a diferencia de los tres triunfos, un empate y una derrota de los ingleses

El Real Madrid afronta una nueva prueba de juego contra el Manchester City, en el duelo que corresponde a la jornada 6 de la UEFA Champions League. Los de Xabi Alonso llegan con la oportunidad de 'revancha' al Santiago Bernabéu tras la derrota ante el Celta del pasado domingo, además de la idea de firmar una nueva victoria en la Copa de Europa que les asegure el top-8 tras la finalización de la fase de liga. Los de Guardiola, situados en la novena posición, buscarán también por su parte resarcirse del 3-1 en contra de la pasada temporada.

R. Madrid No Iniciado - Man. City

Real Madrid - Manchester City: fecha y horario del partido de la jornada 6 de la UEFA Champions League

El Real Madrid recibirá en el día de hoy al Manchester City en el Santiago Bernabéu, en un choque que dará comienzo a las 21:00 horas, misma hora a la que se disputará otro gran encuentro como el Athletic Club - PSG en San Mamés. De esta manera, el feudo blanco volverá a ser testigo de un nuevo partido de los de Xabi Alonso, que se mostró, en rueda de prensa, con ganas y convencido de poder conseguir el triunfo ante los de Pep Guardiola, que vienen de ganar su tres últimos partidos de la Premier League, pese a caer derrotado en el de la jornada 5 de la Copa de Europa frente al Bayer Leverkusen.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 6 de la UEFA Champions League entre Real Madrid y Manchester City?

El encuentro que enfrentará al Real Madrid y al Manchester City se podrá ver en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones, además de poder sintonizarlo a través de Orange TV. El partido corresponde a la jornada 6 de la fase de liga de la UEFA Champions League.

¿Cómo seguir online el partido Real Madrid - Manchester City de la UEFA Champions League?

El partido entre los de Xabi Alonso y el conjunto de Pep Guardiola se podrá seguir de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, donde se informará sobre la previa del partido desde dos horas antes, el minuto a minuto con todo lo que ocurra en el duelo del Santiago Bernabéu, así como del post partido con las ruedas de prensa del entrenador del Real Madrid y Manchester City, donde se podrá leer atentamente el análisis de ambos técnicos tras el pitido final del colegiado.