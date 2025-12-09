Xabi Alonso, antes de enfrentarse al Manchester City: "El equipo está unido y convencido de que podemos ganar mañana"

El entrenador del Real Madrid analizó, en la previa del partido contra el conjunto de Guardiola, su situación en el banquillo, afirmando que ya han "sacado conclusiones" tras la derrota ante el Celta y apunta la importancia del triunfo frente a los ingleses

El Real Madrid recibirá al Manchester City mañana en el Santiago Bernabéu, en el encuentro correspondiente a la jornada 6 de la UEFA Champions League. Los de Xabi Alonso, con cuatro victorias y una derrota esta temporada en la Copa de Europa, se enfrentarán al conjunto de Guardiola tras la dura derrota ante el Celta. Por ello, el técnico tolosarra ha explicado cómo se siente en estos momentos como dirigente del banquillo merengue, en mitad de los rumores sobre una posible destitución si el equipo no logra el triunfo frente al club inglés.

Xabi Alonso, enfocado en el Manchester City

Como se podía prever, la rueda de prensa de Xabi Alonso, previa al duelo contra el Manchester City, tuvo como protagonistas las preguntas en torno al futuro del tolosarra, pese a que en primera instancia valoró el encuentro ante los de Guardiola: "Es un partido grande. Es una buena oportunidad para nosotros para seguir progresando con más puntos en la Champions. El ambiente en el Bernabéu será de noche de Champions. Los jugadores ya saben qué tipo de partido vamos a tener y esperamos hacer un buen encuentro. Estamos mentalizados para afrontar todo lo que nos toca. El equipo está unido y convencido de que podemos ganar mañana. Para ello tenemos que jugar un buen partido, con un buen ritmo y una buena intensidad". Sin embargo, el exentrenador del Bayer Leverkusen pasó página de la derrota frente al Celta: “Después del partido del Celta ya hemos sacado las conclusiones y en la cabeza solo está el City. Es la Champions, jugamos en el Bernabéu y estoy seguro de que el ambiente va a ser especial y diferente por la energía que se crea. Eso es lo que está ahora en nuestra cabeza".

Por otra parte, Xabi Alonso, pese a la crítica de exfutbolistas como Cañizares, se mantiene confiado en levantar la situación: “Esto es un equipo y vamos todos unidos de la mano. Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para disfrutar estas situaciones con calma y responsabilidad. Estoy con muchas ganas de todo lo que viene, que empieza mañana. Desde ayer se va cerrando lo del Celta y hoy está solo el City. En el fútbol se puede girar rápido la perspectiva y estamos en ese momento. El proceso es paralelo al nuestro. De cara al partido de mañana se van a ir ilusionando, al igual que nosotros, que esperamos hacer un buen partido y quitarnos esta sensación que se nos quedó el día anterior”.

Xabi Alonso vuelve a hablar del cambio de Vinicius en el Clásico

Además, Xabi Alonso siguió remarcando que "mi foco está en el campo, en el City, Estoy focalizado en eso". El entrenador del Real Madrid fue preguntado también por la decisión Slot de dejar fuera de la convocatoria a Salah para el encuentro de Champions League: "Son decisiones que han tomado en Liverpool. Evidentemente, seguro que nos perdemos muchos detalles de lo que está pasando y por eso no me toca a mí evaluarlo. Por último, el tolosarra volvió a hablar del cambio de Vinicius en el Clásico: "No sé a qué viene la pregunta. Fue una decisión del momento. Estamos en otro momento. Lo que veo en el campo es la decisión que tengo que tomar y ahí no tengo ninguna duda".