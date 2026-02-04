El Real Madrid mira al verano: centro del campo nuevo y decisiones de peso

El Real Madrid ha vuelto a cerrar un mercado de invierno sin fichajes y con la idea clara de no alterar su hoja de ruta. Mientras otros clubes se movían, en Chamartín se optó por la prudencia, rechazando propuestas y posponiendo cualquier gran inversión a un verano que se presenta decisivo para redefinir la plantilla

El Real Madrid ya trabaja con la vista puesta en el próximo mercado estival, consciente de que será un periodo clave para redefinir su proyecto deportivo. Tras dejar pasar el mercado invernal, una estrategia habitual en Chamartín, la dirección deportiva centra ahora sus esfuerzos en identificar perfiles capaces de elevar el nivel competitivo de la plantilla a partir de la próxima temporada.

Según informa The Athletic, la dirección deportiva blanca ha señalado el centro del campo como la zona a reforzar de manera prioritaria. La retirada de Toni Kroos y la salida de Luka Modric rumbo al Milan han dejado un vacío estructural que el club asume que debe cubrir con uno o dos perfiles de máximo nivel.

En la lista de preferencias destacan nombres de primer orden como Vitinha, del PSG, y Enzo Fernández, actualmente en el Chelsea, aunque ambos se consideran operaciones muy complejas por su elevado coste y la resistencia de sus clubes. Por ello, el Real Madrid mantiene abiertas vías alternativas, entre ellas Alexis Mac Allister, cuyo contrato con el Liverpool se extiende hasta 2028, pero que podría convertirse en una opción más asumible.

Además, el radar blanco sigue apuntando a perfiles jóvenes y de proyección como el ya conocido Kees Smit, del AZ Alkmaar neerlandés, Adam Wharton, promesa inglesa del Crystal Palace, y Nico Paz, al que el club podría recomprar por apenas 9 millones de euros, que actualmente milita en el Como de Cesc Fábregas.

Cambios profundos también en defensa

La planificación no se limita al centro del campo. En la zaga, el Real Madrid asume que habrá salidas importantes. David Alaba finaliza contrato y no continuará, mientras que el futuro de Fran García y Dani Carvajal tampoco está garantizado. A ello se suma el papel secundario de Dani Ceballos, que apunta a salir independientemente de quién ocupe el banquillo.

La salida de Xabi Alonso y la llegada de Álvaro Arbeloa han añadido un contexto de transición deportiva, con una afición exigente y una temporada marcada por las lesiones, factores que empujan al club a preparar un verano de decisiones estructurales.

El precedente del mercado invernal

La postura conservadora del Real Madrid en enero no es nueva. La experiencia reciente refuerza la idea de que el mercado invernal rara vez ofrece soluciones fiables para un club de este nivel. El último refuerzo de invierno que terminó siendo diferencial fue Brahim Díaz, fichado en 2019 y consolidado tras su cesión al Milan.

En el lado opuesto, la hemeroteca recuerda apuestas fallidas como Martin Ødegaard, Lucas Silva, Emmanuel Adebayor, Julien Faubert o Antonio Cassano, incorporaciones que no dejaron el impacto esperado. También hubo excepciones positivas, como Diego López en 2013, Klaas-Jan Huntelaar en 2009, o el exitoso tridente de jóvenes promesas formado por Marcelo, Gonzalo Higuaín y Fernando Gago en 2006.

Un verano decisivo en el horizonte

La conclusión en Chamartín es clara: cualquier movimiento precipitado en enero puede hipotecar el futuro. Por eso, el Real Madrid ha preferido esperar y concentrar todos sus esfuerzos en el mercado estival, donde pretende ejecutar los fichajes necesarios para reconstruir el centro del campo, ajustar la defensa y sentar las bases del proyecto del año.

El plan es ambicioso, pero también calculado. El Real Madrid no quiere arrepentirse mañana de lo que haga hoy, por eso este invierno ya frenó salidas como la de Fran García, esperando al próximo verano para volver a construir un proyecto ganador.